Trabzonspor, Umut Bozok'u kente getirdi



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok, bordo-mavili kulüple resmi sözleşme imzalamak için Trabzon´a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, FC Lorient´te forma giyen Umut Bozok'un transferini tamamlamak üzere oyuncuyu kente getirdi. Trabzon Havalimanı´na saat 15.30´da uçakla gelen başarılı oyuncuyu, havalimanı çıkışında taraftarlar karşıladı.

"15-20 TANE GOL ATARIM"

Havalimanı çıkışında konuşan Umut Bozok, "Bugün benim için çok özel ve güzel bir gün. Ligi gol kralı olarak bitirdim. İnşallah şampiyon olarak ligi bitireceğiz. Hedefim önce şampiyonluk, sonra en çok gol atmak. Herhalde 15-20 tane gol atarım. Çok heyecanlıyım. İlk maçımızı bekliyorum. Çok mutluyum" dedi.

Başarılı futbolcu, kendisini bekleyen kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa´da oynayıp ligin gol kralı olan futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Umut Bozok´un havalimanından çıkışı ve açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-08-31 17:14:17



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