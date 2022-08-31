

Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un Ümraniyespor maçı hazırlıklarında konuşan ve transfer sürecini değerlendiren futbolcu Eren Elmalı, "İyi ki burayı seçmişim´ dedi.

Spor Toto Süper Lig´in 5´inci haftasında Ümraniyespor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, basına açık idman yaptı. Bordo-mavili takıma sezon başında Kasımpaşa´dan transfer olan Eren Elmalı, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trabzonspor´a uzun bir süreç sonunda transfer olduğunu söyleyen Eren Elmalı, "Çok uzun bir transfer süreci olmuştu ama Trabzonspor´un netleşmesi milli takımdan sonra olmuştu. Burayı seçmemdeki en büyük etken buradaki ortam ve hocanın benimle iletişimi. İyi ki burayı seçmişim" dedi.

"İKİSİ ADINA DA ÇOK MUTLUYUM"

Umut Bozok ve Doğucan Haspolat´ın takımda olmasının kendisini pozitif yönde etkilediğini söyleyen Elmalı, "İkisi de çok büyük ve değerli oyuncular. Umut gelmeden önce konuşmuştuk, burayı sormuştu. Ona her şeyi anlattım ve tercihi burası oldu. İkisi adına da çok mutluyum. Umut´un 15 gol atacağına da inanıyorum, isterse atar" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDE UZUN BİR MARATON VAR"

Şampiyonlar Ligi´ne veda ettikleri için üzgün olduklarını belirten sol bek, "Şampiyonlar Ligi´nde istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. Çok üzüldük ama Avrupa Ligi devam ediyor. Elimizden geleni yapacağız. Önümüzde çok uzun bir maraton var. İşimiz zor biliyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ABDULLAH ERCAN´A BENZETİLMEK GURUR VERİCİ"

Elmalı, Trabzonspor´un eski oyuncusu Abdullah Ercan ile kıyaslanmanın kendisi için büyük gurur olduğunu söyleyerek, "Abdullah Ercan´la kıyaslanmak gurur verici. Sol bek mevkisi futbolda bulunan bir mevki değil. Yerli olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve devam edeceğim" dedi.

Trabzonspor´un Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet ile Kasımpaşa´da oynadığı dönemde tanıştıklarını anlatan Elmalı şöyle konuştu:

"Trezequet ile ilişkimiz öncesine dayanıyor. O Kasımpaşa´ya geldiğinde ben altyapıdaydım. Hatta ilk geldiğinde birlikte çekildiğimiz bir fotoğrafımızı göstermiştim. İnşallah ikimiz de takımımıza en iyi şekilde katkı sağlayacağız"

"PREMİER LİG´DE OYNAMAK İSTERDİM"

Takımdaki hedeflerini anlatan Elmalı, "En büyük hedefim şampiyonluk yaşamak istiyorum. Her futbolcunun hayali olan bir Avrupa hedefim var. Avrupa´da da Premier Lig´de oynamak isterdim" dedi.

"BAZEN İSTEDİĞİMİZ PERFORMANSI VEREMİYORUZ"

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı´nın hem takımla hem de kendisiyle iyi bir iletişimi olduğunu anlatan Elmalı şunları söyledi:

"Abdullah hocanın iletişimiz bizimle çok iyi. Çok değer veriyor. Hissetmemiz çok önemli. Hepimiz forma için saha içinde mücadele ediyoruz. Saha dışında iletişimimiz iyi olduğu için saha içine yansıyor. Uyum süreci var futbolda. Biz de bazen yoruluyoruz. Bazen sahada istediğimiz performansları veremiyoruz. Hedefi olan bir takımız ve bunu taraftarlarımıza göstermek istiyoruz"

"KENDİMİ SAVUNMADA DAHA DA GELİŞTİRMEM LAZIM"

Kendi gelişimini ve performansını değerlendiren 22 yaşındaki oyuncu Elmalı, "Oyunu iki yönlü oynayabilen bir bekim. Özeleştiri yapmam gerekirse kendimi savunmada daha da geliştirmem lazım. Ofansta biraz daha rahatım ama savunmada kendimi geliştirdiğim zaman çok dominant bir bek olacağımı düşünüyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eren Elmalı'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-08-31 20:19:47



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