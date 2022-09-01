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Bebeği ölen anneye önce müebbet sonra beraat

DHA

Bebeği ölen anneye önce müebbet sonra beraat


Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON'un Tonya ilçesinde, 2,5 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden doğan erkek bebeğinin ölümüne ilişkin 'kendisini savunamayacak olan altsoyu öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verilen Pınar Ç. (23), istinaf mahkemesinin kararıyla beraat etti. Kararda, 'Eylemin taksirle ölüme neden olma suçunu oluşturduğu anlaşıldığı' belirtildi.
Tonya ilçesi Hoşarlı Mahallesi'nde 23 Mart 2020'de, fındık bahçesine yeni doğmuş erkek bebek cesedi gömüldüğü ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda, toprağa bezle gömülü, erkek bebek cesedi bulundu. Boğularak öldüğü tespit edilen bebeğin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Pınar Ç., babası M.Ç., yengesi Ş.Ç., amcası Y.Ç., kuzeni O.K., teyzesi F.K. ve teyzesinin eşi A.K., gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, bebeğin annesinin Pınar Ç. olduğu belirlendi. Sorgusunda kuzeni O.K.´nin cinsel saldırısına maruz kaldığını öne süren Pınar Ç., tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
KORKTUĞU İÇİN GÖMMÜŞ
Savcılık soruşturması sonrası tutuklu Pınar Ç. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz 6 şüpheli hakkında da 1'er yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasında savunma yapan Pınar Ç., cinsel saldırıya uğrayınca hamile kaldığını öne sürerek, "Bebeği çarşafa sarıp, koltuk üzerine bıraktım. Daha sonra geri döndüğümde öldüğünü gördüm. Korktuğum için de gömdüm" dedi.
ANNEYE MÜEBBET HAPİS
Pınar Ç.'yi 'kendisini savunamayacak olan altsoyu öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 'suçu bildirmemek'ten tutuksuz yargılanan 6 kişinin ise beraatına karar verdi.
İSTİNAFTAN BERAAT KARARI
Çarşafa sarılması sonucu bebeğin yüzü açık olmadığından boğularak öldüğüne yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu raporu sonrası müebbet hapis cezası verilen Pınar Ç.'nin aldığı ceza, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1'ini Ceza Dairesi'ne taşındı. Eylemin taksirle ölüme neden olduğuna kanaat getiren istinaf mahkemesi heyeti, müebbet hapis cezası kararını bozarak, Pınar Ç.'nin beratına hükmetti. Kararda, "Eylemin taksirle ölüme neden olma suçunu oluşturduğu anlaşıldığı, sanığın ölüm olayı ile kişisel ve ailevi bakımdan etkilendiği ve mağduru olduğu kabul edildiği, dolayısıyla cezaya hükmedilmesine yer olmadığı" ifadelerine yer verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-09-01 10:41:43

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