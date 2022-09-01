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Trabzon'da fındık kurudu, alım rötarlı başladı

DHA

Trabzon'da fındık kurudu, alım rötarlı başladı


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/AKÇAABAT(Trabzon), (DHA) TRABZON'da, Toprak Mahsulleri Ofisi´nce (TMO) üreticilerden fındık alımına başlandı. Karadeniz Bölgesi'nde 22 Ağustos'ta başlayan alımlar, kentte kurutma işlemlerinin tamamlanması nedeniyle rötarlı başladı.  
Türkiye´nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta hasadını bitirip, kurutma işlemini tamamlayan üreticiler fındıklarını pazara indirmeye başladı. TMO fındık alımlarına 22 Ağustos tarihinde randevulu sistemle başlamasına rağmen fındığını kurutamayan Trabzonlu üreticiler, 1 Eylül itibari ile fındıklarını teslim etmeye başladı. TMO kent genelinde 5 noktada fındık alımlarına başlarken, randevu saatini bilmeyen üreticiler alım noktalarında kuyruklar oluşturdu.
'KAMERALI SİSTEM DE VAR'
Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüboğlu, "TMO Akçaabat´taki alım noktasında işlemleri sabah itibari ile başlattı. Üreticiler daha önceden internet üzerinden oluşturdukları randevu ile buraya geldiler. Alım noktasının ön tarafına bir kabin konuldu. Kameraları bir sistem de var, o sistemi üreticiler kabinden izliyorlar. Üreticiler içeride numune alımı, tartımı konusunda gözlem yapabiliyorlar. Kimsenin hakkı kimseye geçmiyor. TMO´nun devreye girmesi fındık fiyatında istikrar oluşturdu. TMO devreye girmiş olmasaydı fındık 40 lira bandında olacaktı. Bizler de ziraat odaları olarak üreticilerin daha kaliteli fındık üretip daha çok verim sağlaması için çalışmalar yürütüyoruz. Randıman önemli. Randıman 1 artsa 1 lira yukarı fiyat çıkıyor. Bu milli bir ürün randımanın fazla olması çok önemli" diye konuştu.
`GECE 3´TE BURAYA GELİP YATAN VAR´
Sabah erken saatlerde fındık alım noktasına geldiğini anlatan üretici Fatih Kantarcı, "Fındığımızı kuruttuk. İnternet ortamında oluşturulan sistemle randevularımızı aldık. Tabi randevu günü alabiliyoruz. Hangi saatte fındığı teslim edeceğimiz belli değil. Ben sabah saat 6´da buraya geldim. Gece 3´te buraya gelip yatan var.  Herkes ilk sırayı alıp bir an önce fındığını teslim etmek istiyor. Hastanelerde olduğu gibi saati belli olan randevu sistemi olmalıydı" dedi.
Üretici Bilgehan Saka da "10 gün önce randevu aldık. Fındığımızı sabah erken saatlerde buraya getirdik. Şimdi sıramızın gelmesini bekliyoruz. Fındığımız geçen yıla göre daha az randımanlı. TMO´nun fındığı alması için belli bir kriterleri var. Umarım fındığımızı alır. Sabah erken saatte gelmeme rağmen en son sıralardayım. Akşama kadar burada kalacağız sanırım" diye konuştu.
`SİSTEMİ ÇOK BEĞENDİM´
Seyfullah Kantarcı ise, "Bu yıl havalar çok sıcak gitti. Biz de fındığımızı erken kuruttuk. Geçen yıl çok yağmur yağmıştı. Fındığı kurutmakta çok zorlanmıştık. Bu yıl branda açmadan fındık kuruttuk. Bir hafta önce aldık randevuyu. 13´üncü sıradayım. Burada randıman belirlenirken ve tartım yapılırken bütün işlemleri kameradan izleyebiliyoruz. Sistemi ben çok beğendim. Kimsenin hakkı kimseye geçmiyor" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-09-01 12:45:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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