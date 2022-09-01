Acil serviste önlüklü, stetoskoplu sahte doktor yakalandı (2)

Beykoz'da bir yıkım gerginliği daha çıktı

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TRABZON'DA TOKAT YEDİ

Trabzon'da taktığı stetoskopla KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi´ne girdiği sırada hasta yakını ile hemşirenin tartışmasına müdahale eden Serkan Ayaz'ın bu sırada hasta yakını tarafından tokatlandığı ortaya çıktı. Ayaz'ın hasta yakınına 'Ben bu mesleğe meraklı biriyim. Size yardımcı olabilirim' dediği öğrenildi. Hasta yakınının Ayaz'ı tokatladığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. (DHA)Muhammet KAÇAR/ TRABZON, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Trabzon Muhammet KAÇAR

2022-09-01 16:47:58



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