Trabzonspor´da Umut Bozok ve Naci Ünüvar ilk kez kafilede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor´da Umut Bozok ve Naci Ünüvar ilk kez kafilede

DHA

Trabzonspor´da Umut Bozok ve Naci Ünüvar ilk kez kafilede


Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON(DHA)Süper Lig´in 5´inci haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul´a gitti. Trabzonspor´un son transferlerinden Umut Bozok ve Naci Ünüvar ilk kez yeni takımlarıyla birlikte kafileye katıldı.
Spor Toto Süper Lig´in 5´inci haftasında 7 puanla ligin 8´inci sırasında bulunan Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordo mavililer karşılaşma öncesi taktik çalışması yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan ve Trabzon Havalimanı´na gelen bordo mavili kafile saat 16.30´da Türk Hava Yolları´na ait özel uçakla İstanbul´a hareket etti.
KAFİLEDE 8 EKSİK
Bordo mavili kafilede sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Serkan Asan kafilede yer almadı. Kafileye ayrıca genç oyunculardan Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Emrehan Gedikli dahil edilmedi.
UMUT BOZOK VE NACİ ÜNÜVAR KAFİLEDE
Takım kaptanı Uğurcan´ın yokluğunda kaleyi Muhammet Taha Tepe´nin koruması beklenirken, genç kaleciler Kağan Moradaoğlu ve Hakan Aydın da Ümraniyespor maçı kafilesinde yer aldı. Trabzonspor´un son transferlerinden Umut Bozok ve Naci Ünüvar, yeni takımlarıyla birlikte ilk kez deplasman kafilesine katıldı.
HAMSİK, ABDÜLKADİR VE BAKASETAS GERİ DÖNDÜ
Süper Kupa final maçı olan Demir Grup Sivasspor müsabakasında sakatlanan ve 4´ü Süper Lig, 2´si Şampiyonlar Ligi play-off müsabakası olmak üzere toplam 6 maç kaçıran Marek Hamsik de, iyileşerek haftalar sonra takım kafilesine dâhil edildi. Sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas da Ümraniyespor kafilesindeki yerini aldı.  
GOMEZ´İN FORMASI GÖTÜRÜLDÜ
Trabzonspor´un flaş transferi Maxi Gomez´in İstanbul´da sözleşme imzalayıp lisans işlemleri tamamlanmasının ardından yarın oynanacak maçta forma giyme ihtimali üzerine, oyuncu için hazırlanan 30 numaralı forma kafileyle birlikte İstanbul´a götürüldü.
Trabzonspor´un 23 isimden oluşan HangiKredi Ümraniyespor kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
"Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Marc Bartra, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Jean-Philippe Gbamin, Doğucan Haspolat, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Jean Evrard Kouassi, Mountassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Naci Ünüvar, Mahmoud Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok"DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-09-01 17:11:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, İstanbul'a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, İstanbul'a gitti
Acil serviste önlüklü, stetoskoplu sahte doktor yakalandı (2)
YEREL HABERLER Acil serviste önlüklü, stetoskoplu sahte doktor ...
Trabzon'da 9-13 yaş grubundaki çocuklar Doğa Kampında buluştu
YEREL HABERLER Trabzon'da 9-13 yaş grubundaki çocuklar Doğa Kampında ...
Trabzon'da 3 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Trabzon'da 3 gündür aranan kişinin cansız bedeni ...
Trabzon'da arazisinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da arazisinde kenevir yetiştiren şüpheli ...
Trabzon'da adli yıl açılış töreni yapıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da adli yıl açılış töreni yapıldı
Maxi Gomez, Trabzonspor için geliyor
YEREL HABERLER Maxi Gomez, Trabzonspor için geliyor
Trabzon'da bacağı kesilen yavru ceylan tedavi ediliyor
YEREL HABERLER Trabzon'da bacağı kesilen yavru ceylan tedavi ...
Trabzon'da fındık kurudu, alım rötarlı başladı
YEREL HABERLER Trabzon'da fındık kurudu, alım rötarlı başladı
Trabzon'da doktor önlüğü giyerek hastaneye giren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da doktor önlüğü giyerek hastaneye giren ...
Trabzon'da balıkçılar 8 saatlik arayışın ardından ağlarını doldurdu
YEREL HABERLER Trabzon'da balıkçılar 8 saatlik arayışın ardından ...
Acil serviste önlüklü, stetoskoplu sahte doktor yakalandı
YEREL HABERLER Acil serviste önlüklü, stetoskoplu sahte doktor ...
Trabzon'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Trabzon'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 ...
Trabzon'da 351 okul tadilat ve onarımla yeni döneme hazır hale getirildi
YEREL HABERLER Trabzon'da 351 okul tadilat ve onarımla yeni döneme ...
Bebeği ölen anneye önce müebbet sonra beraat
YEREL HABERLER Bebeği ölen anneye önce müebbet sonra beraat
Trabzonspor, Ümraniyespor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ümraniyespor'a konuk olacak
Trabzonspor´da Bruno Peres idmana geldi
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Bruno Peres idmana geldi
Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını ...
Trabzonsporlu Eren Elmalı: İyi ki burayı seçmişim
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Eren Elmalı: İyi ki burayı seçmişim
Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı: "Şampiyonluk istiyorum"
YEREL HABERLER Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı: "Şampiyonluk ...
Fındık hırsızları 53 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Fındık hırsızları 53 saatlik kamera kaydının ...
Trabzonspor, Umut Bozok'u kente getirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Umut Bozok'u kente getirdi
Trabzon'da fındık ve mısıra alternatif olarak dikilen aronyada hasat başladı
YEREL HABERLER Trabzon'da fındık ve mısıra alternatif olarak dikilen ...
Trabzon'da, somon üretimine yönelik "Kapalı Devre Yumurta Üretimi Tesisi"nin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da, somon üretimine yönelik "Kapalı Devre ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.