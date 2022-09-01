Trabzonspor´da Umut Bozok ve Naci Ünüvar ilk kez kafilede



Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON(DHA)Süper Lig´in 5´inci haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul´a gitti. Trabzonspor´un son transferlerinden Umut Bozok ve Naci Ünüvar ilk kez yeni takımlarıyla birlikte kafileye katıldı.

Spor Toto Süper Lig´in 5´inci haftasında 7 puanla ligin 8´inci sırasında bulunan Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordo mavililer karşılaşma öncesi taktik çalışması yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan ve Trabzon Havalimanı´na gelen bordo mavili kafile saat 16.30´da Türk Hava Yolları´na ait özel uçakla İstanbul´a hareket etti.

KAFİLEDE 8 EKSİK

Bordo mavili kafilede sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Serkan Asan kafilede yer almadı. Kafileye ayrıca genç oyunculardan Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Emrehan Gedikli dahil edilmedi.

UMUT BOZOK VE NACİ ÜNÜVAR KAFİLEDE

Takım kaptanı Uğurcan´ın yokluğunda kaleyi Muhammet Taha Tepe´nin koruması beklenirken, genç kaleciler Kağan Moradaoğlu ve Hakan Aydın da Ümraniyespor maçı kafilesinde yer aldı. Trabzonspor´un son transferlerinden Umut Bozok ve Naci Ünüvar, yeni takımlarıyla birlikte ilk kez deplasman kafilesine katıldı.

HAMSİK, ABDÜLKADİR VE BAKASETAS GERİ DÖNDÜ

Süper Kupa final maçı olan Demir Grup Sivasspor müsabakasında sakatlanan ve 4´ü Süper Lig, 2´si Şampiyonlar Ligi play-off müsabakası olmak üzere toplam 6 maç kaçıran Marek Hamsik de, iyileşerek haftalar sonra takım kafilesine dâhil edildi. Sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas da Ümraniyespor kafilesindeki yerini aldı.

GOMEZ´İN FORMASI GÖTÜRÜLDÜ

Trabzonspor´un flaş transferi Maxi Gomez´in İstanbul´da sözleşme imzalayıp lisans işlemleri tamamlanmasının ardından yarın oynanacak maçta forma giyme ihtimali üzerine, oyuncu için hazırlanan 30 numaralı forma kafileyle birlikte İstanbul´a götürüldü.

Trabzonspor´un 23 isimden oluşan HangiKredi Ümraniyespor kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Marc Bartra, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Jean-Philippe Gbamin, Doğucan Haspolat, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Jean Evrard Kouassi, Mountassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Naci Ünüvar, Mahmoud Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok"DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-09-01 17:11:26



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