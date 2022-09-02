Trabzonspor´da Masouras belirsizliği

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor´da Yusuf Yazıcı transferinin tamamlanmasının ardından gözler Georgias Masouras transferi için Yunanistan´a çevrildi.
Trabzonspor, Masouras'ı UEFA Avrupa Ligi maçlarına yetiştirmek isterken, oyuncunun bonservisi konusunda Olympiacos kulübüyle kesin anlaşma henüz sağlanamadı.
Süper Lig´in son şampiyonu Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi´ne yeni sezonda yenilenen kadrosuyla çıkmaya hazırlanıyor. 1 hafta içerisinde Jean-Philippe Gbamin, Umut Bozok, Naci Ünüvar, Emirhan Eraslan ve Maximiliano Gomez´i renklerine bağlayan bordo-mavililer, son olarak Lille'den eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı kiraladı. Süper Lig´in 5´inci haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor´un son transferi Yusuf, bugün İstanbul´a giderek takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek ve maçı tribünlerden izleyecek.
BONSERVİSTE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimine saatler kala diğer transferleri bitirmek isteyen Trabzonspor´da Georgias Masouras konusunda ise belirsizlik yaşanıyor. Trabzonspor, takımın Yunan oyuncuları Bakasetas ve Siopis´in de girişimlerde bulunduğu Masouras transferinin bugün tamamlamayı isterken, oyuncunun bonservisi konusunda kulübü Olympiacos ile uzlaşı henüz sağlanamadı.
MASOURAS´I UEFA´YA BİLDİRMEK İSTİYOR
Haftalardır süren görüşmelerde son yazışmalar yapılırken, Trabzonspor kanat oyuncusunun transferini bugün bitirip ismini Avrupa Ligi maçları için UEFA´ya gönderilecek listeye yazdırmak istiyor. Yunan ekibinin bonservisi konusunda zorluk çıkardığı Masouras transferinin olmaması halinde Trabzonspor masadan kalkacak.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Çalışmalarını dört koldan sürdüren Trabzonspor, diğer yandan ise Artem Dovbyk´i transfer etmek için oyuncunun kulübü SC Dnipro ile temasını da sürdürüyor. Bordo-mavili kulübün ismi, Ukraynalı santrforun dışında Roma'da oynayan santrfor Eldor Shomurodov ile de anılıyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-09-02 13:18:15
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