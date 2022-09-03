Karadeniz'in yeni meyvesi aronya için hasat zamanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'in yeni meyvesi aronya için hasat zamanı

DHA

Karadeniz'in yeni meyvesi aronya için hasat zamanı


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da yetiştirilen, ana vatanı Kuzey Amerika olan ve halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen aronyanın hasadına başlandı. Karadeniz'e uyum sağlayan meyvenin üretim alanları yaygınlaştırılırken, hasadı yapılan ürünler bahçede alıcı buluyor.
Akçaabat ilçesinde Kaymakamlık ve Ziraat Odası iş birliğiyle 2 yıl önce 30 üreticiye 250'şer adet aronya meyvesi fidanı dağıtıldı. Fidanlar dikildikten 2 yıl sonra toplanan meyveler, bahçede alıcı bulurken, ana vatanı Kuzey Amerika olan ürünün bölgeye uyum sağlamasıyla üretim alanı yaygınlaştırılmaya başlandı. Halk arasında 'süper meyve' olarak anılan aronya; vitamin, mineral ve lif bakımından zengin, antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biri olarak biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artıran aronya meyvesinin kilosu, 120 ile 150 lira arasında satışa sunulurken, bu yıl hasadı yapılan ürünlerin tamamı satıldı. Aronyanın üretimi için üreticilere destek verilip, meyvenin kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.
'AKÇAABAT, MEYVENİN OLUŞUMUNA ÇOK MÜSAİT'
Yapılan deneme üretimlerinde aronya meyvesinin bölgeye çok uyumlu olduğunun tespit edildiğini belirten Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, "2020 yılında 30 bahçe oluşturduk üreticilerimizle beraber. Normalde üçüncü yılında meyve vermeye başlıyor fidanlar ama şu anda bizim bulunduğumuz bahçede ikinci yılımız doldu. 500 kilo civarında ürünümüz var bu bahçede. Bu süreçte gördük ki Akçaabat ilçemizdeki topraklar ve iklim yapısı aronya meyvesinin oluşumuna çok müsait. Biz bu yıl yine 30 bahçe daha yapmayı planlıyoruz. Aronya üreticilerimizin sayısını arttırmak istiyoruz. Aronya meyvesini tıpkı bir fındık gibi sanayi ürünü olarak işleyip ekonomiye kazandırmak istiyoruz. 'Sağlık meyvesi' diye geçiyor ürün. Hal böyle olunca talep çok. Aronya meyvesinin tesisini de kurmak istiyoruz" diye konuştu.
'DAHA TOPLAMADAN ÜRÜNLERİMİZİN YARISI SATILDI'
2 yıl önce diktiği fidanlarda hasada başladığını belirten üretici Murat Civelek, "Daha öncelerden bahçeme çilek dikiyordum. Sonra aronya meyvesinin getirisini duydum ve aronya fidanları diktim. Şimdi de hasat dönemi geldi. Daha toplamadan ürünlerimizin yarısı satıldı. Çok faydalı bir ürün ama fazla bilinmiyor ülkemizde. Meyveyi bilenler de hemen hasat başlar başlamaz gelip alıyorlar" dedi.
Üretici Tayfun Kandaz ise "İlk başlarda Akçaabat'ta 3 tane aronya bahçesi vardı ama şimdi bu sayı 73'e çıktı. Üretim alanları gün geçtikçe artıyor. Getirisi olan bir meyve. Çok fazla zahmeti yok. Şu an 4 ton civarında üretim var. Satış konusunda da bizler de sipariş alıyoruz, belediye de tesis kurarak bize bu anlamda yardımcı olacak. Sağlık açısından saç telinden tırnağa kadar faydası olan bir meyve. Antioksidan değeri çok yüksek, bağışıklık sistemini çok güçlü tutuyor. Damarları temizliyor. Çok fazla rağbet var. Çok faydalı bir ürün" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-09-03 12:12:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Karadeniz'den 8 ayda 132 ülkeye 863 milyon 237 bin dolarlık ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'den 8 ayda 132 ülkeye 863 milyon 237 ...
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul deplasmanlarından mutlu dönüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul ...
Trabzonlu elektrik ustası ağaç parçalarını adeta sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Trabzonlu elektrik ustası ağaç parçalarını adeta ...
Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün çapraz bağında yaralanma tespit edildi
YEREL HABERLER Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün çapraz ...
Trabzon'da 11 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da 11 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu ...
Ferencvaros-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı
YEREL HABERLER Ferencvaros-Trabzonspor maçının misafir tribün ...
Trabzon'daki firmalar fındık ihracatının yüzde 33'lük kısmını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Trabzon'daki firmalar fındık ihracatının yüzde 33'lük ...
Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Trabzon'da partililerle bir araya geldi:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Trabzon'da ...
Trabzon Ticaret Borsasında ağustos ayında 591,9 milyon liralık ürün işlem gördü
YEREL HABERLER Trabzon Ticaret Borsasında ağustos ayında 591,9 ...
Trabzon'da yeni gasilhane hizmete alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da yeni gasilhane hizmete alındı
Trabzonspor´da Masouras belirsizliği
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Masouras belirsizliği
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına ...
Ortahisar Belediyesinde işçilere 1500 lira ek zam verildi
YEREL HABERLER Ortahisar Belediyesinde işçilere 1500 lira ek zam ...
Karadeniz'de istavrit bolluğu; fiyatı yarıya düştü
YEREL HABERLER Karadeniz'de istavrit bolluğu; fiyatı yarıya düştü
Trabzonspor'da Maxi Gomez, sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Maxi Gomez, sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor, Maxi Gomez'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Maxi Gomez'i kadrosuna kattı
'El Toro' Maxi Gomez Trabzonspor'a imza attı
YEREL HABERLER 'El Toro' Maxi Gomez Trabzonspor'a imza attı
Trabzonspor, Umut Bozok transferini duyurdu
YEREL HABERLER Trabzonspor, Umut Bozok transferini duyurdu
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 11 Eylül'de Trabzon'da düzenlenecek
YEREL HABERLER Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 11 Eylül'de ...
Trabzonspor´da Umut Bozok ve Naci Ünüvar ilk kez kafilede
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Umut Bozok ve Naci Ünüvar ilk kez ...
Trabzonspor, İstanbul'a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, İstanbul'a gitti
Acil serviste önlüklü, stetoskoplu sahte doktor yakalandı (2)
YEREL HABERLER Acil serviste önlüklü, stetoskoplu sahte doktor ...
Trabzon'da 9-13 yaş grubundaki çocuklar Doğa Kampında buluştu
YEREL HABERLER Trabzon'da 9-13 yaş grubundaki çocuklar Doğa Kampında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.