Sürücü manzarayı fotoğraflarken uçuruma yuvarlanan cipteki kadın turist öldü



Fatih TURAN/MAÇKA (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Maçka ilçesi Zigana Dağı'nda manzarayı fotoğraflamak isteyen sürücü, cipi durdurarak aşağıya indi. Sürücünün fotoğraf çektiği sırada iddiaya göre el freninin çekilmemesi sonucu hareket ederek taşlık uçuruma yuvarlanan cipte bulunan Bahreyn uyruklu Haifa Saqer Alnoaimi (68) adlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı, Bekçiler mevkisinde, meydana geldi. Zigana Dağından inerken çevredeki manzarayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen kimliği belirsiz sürücü, 61 AEZ 819 plakalı cipi durdurdu. Araçtan inen sürücü manzarayı telefonuyla görüntülerken, bu sırada iddiaya göre el freni çekilmeyen cip, bayır aşağı kayarak içinde bulunan Bahreyn uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaimi ile taşlık uçurma yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan cip, demir yığını haline dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-09-04 19:04:13



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