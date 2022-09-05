Girdiği denizde kaybolan imamın cansız bedeni bulundu (2)

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Trabzon'un Arsin ilçesinde girdiği dalgalı denizde akıntıya kapılarak kaybolan imam Abdüllatif Kıraç'ın (23) cansız bedeni, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince su girdiği noktaya yaklaşık 50 metre mesafede bulundu. Ekiplerin kıyıya çıkardığı Kıraç'ın cesedi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. (DHA)

Yaşar FALCI/TRABZON, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon

2022-09-05 14:53:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.