Trabzonspor´da Yusuf Yazıcı imzaladı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trabzonspor´dan 3 yıl önce Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, eski takımına geri döndü. Tecrübeli futbolcu bordo mavili kulüple 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı. Yazıcı, başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.
Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beraber yazacağımız nice hikaye, yaşayacağımız nice güzel an var. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Yuvana, evine hoş geldin Yusuf Yazıcı" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL
2022-09-05 21:37:18
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