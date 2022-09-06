Trabzonsporlu Lahtimi trafik kazası geçirdi

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor´un Faslı oyuncusu Montasser Lahtimi kullandığı otomobili ile karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Maddi hasarlı kazada oyuncu yara almadı.

UEFA Avrupa Ligi´ndeki ilk maçını Macaristan ekibi Ferencvaros ile yapmaya hazırlanan Trabzonspor´da Montasser Lahtimi trafik kazası geçirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 19.00´da yapılan idmandan çıkan oyuncu, Trabzon Havalimanı mevkiinde 34 EHH 962 plakalı otomobili ile seyir halindeyken karşı yönden gelen Gürcistan plakalı TIR'la çarpıştı. Maddi hasarlı kazada futbolcu yara almadı.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-09-06 22:47:14



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