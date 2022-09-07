Trabzonspor, Macaristan´a gitti



TRABZON(DHA)Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk mücadelesi olan Ferencravos karşılaşması için Macaristan´ın başkenti Budapeşte´ye gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan ve Türkiye´yi Avrupa Ligi´nde temsil eden Trabzonspor, H grubundaki rakibi Macaristan ekibi Ferencravos ile yarın karşılaşacak. Trabzon´daki hazırlıklarının ardından bordo mavililer, Trabzon Havalimanı´ndan saat 12.30´ta özel uçakla Macaristan´ın başkenti Budapeşte´ye hareket etti. Takımlarını uğurlamak için havalimanına gelen taraftarlar, futbolculara forma imzalatarak teknik direktör Abdullah Avcı ile fotoğraf çektirdi.

KAPTAN UĞURCAN KAFİLEDE

Trabzonspor´un son transferlerinden Maxi Gomez, Umut Bozok, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar kamp kadrosuna dahil edilirken, sakatlıktan çıkan kaptan Uğurcan Çakır da deplasman kafilesinde yerini aldı.

SON İDMAN MACARİSTAN'DA

Bordo mavili kafile Budapeşte´ye iniş yaptıktan sonra, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Bakasetas TSİ 19.30´da gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Trabzonspor, Ferencravos müsabakasının son idmanını maçın oynanacağı Groupama Arena´da ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacak.

Trabzonspor´un 24 kişiden oluşan Ferencravos kamp kadrosu şu isimlerden oluştu,

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Marc Bartra, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Jeap Philippe Gbamin, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Mountassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Mahmoud Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Maxi Gomez"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Trabzonspor kafilesinin havalimanına gelişiDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez

2022-09-07 12:58:09



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