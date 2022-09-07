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Trabzonspor, Kouassi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladı

DHA

Trabzonspor, Kouassi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladı


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, sol kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi´yi Vavacars Fatih Karagümrük´e kiraladığını açıkladı.
Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fildişi Sahilli oyuncu Kouassi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'te forma giyecek. İstanbul ekibi transfer bedeli olarak Trabzonspor'a 700 bin Euro+KDV ile şarta bağlı bonus olarak 300 bin Euro+KDV ödeme yapacak. Bordo mavili kulüp ise oyuncunun maaşının tamamını ödeyecek. 
KOUASSİ, 3.5 YILLIK İMZA ATMIŞTI
Trabzonspor´a geçtiğimiz sezon devre arasında 3.5 yıllık imza atan oyuncu, bordo mavili kulüpte çıktığı 22 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle geçici süre takımdan ayrılan 27 yaşındaki Kouassi, 2022-23 sezonunda Trabzonspor´dan 1 milyon Euro garanti ücret ve 400 bin Euro imza ücreti alacaktı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-09-07 16:52:24

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