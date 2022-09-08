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Trabzon´da kuraklığa karşı 18 yapay gölet

DHA

Trabzon´da kuraklığa karşı 18 yapay gölet


Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)KÜRESEL ısınmanın etkileriyle yağış rejiminin değiştiği Doğu Karadeniz Bölgesi´nde kuraklık nedeniyle içme suyu kaynakları da kurumaya başladı. Yıllık ortalama yağış miktarının metrekarede 850 kilogram olduğu Trabzon'da, içme suyu sorununa çözüm için yağmur ve yüzey sularının depolanacağı 'yapay gölet' formülü devreye alındı. Kentte 18 gölet için çalışma başlattıklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Suyun mutlaka çok dikkatli kullanılması, bir damlasının bile ziyan edilmemesi gerekiyor" dedi.
Küresel ısınmanın etkileriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Yağış rejiminin değişime girdiği bölgede, kaynakları kurumaya başlayan içme suyunda sıkıntı yaşanması riski ortaya çıktı. Yıllık ortalama yağış miktarının metrekarede 850 kilogram olduğu Trabzon'da, içme suyu sorununa çözüm için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yağmur ve yüzey sularının depolanacağı 'yapay gölet' formülü devreye alındı. Kent genelinde 18 noktada gölet yapılması için çalışmalara başlandı.
`VAR OLAN KAYNAKLAR ÇOK AZALDI´
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, su kaynaklarında azalmalar meydana geldiğini belirterek, "Küresel ısınmanın olumsuz neticelerinden bir tanesi de su kaynaklarının azalması. Bunu birçok ülke yaşıyor, biz de yaşıyoruz. Trabzon´da da bunu yaşıyoruz. Gerçekten su kaynaklarımızda bu mevsimde ciddi bir azalma oluyor. Uzun zamandır Trabzon´da yağmur yağmadı. Bu yağmursuzluk nedeniyle var olan kaynaklar çok azaldı. Bu ister istemez su kesintilerine yol açıyor. Eğer iklim değişikliği bu şekilde devam ederse ve biz de suyu bu kadar pervasızca kullanmaya devam edersek, bu su kesintileri, önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Yani bu konuda bir bilinçlenme olması gerekiyor. TİSKİ olarak biz geçtiğimiz yıllarda bunu okullardan başlayarak çok yoğun bir şekilde yaptık ve yine devam edeceğiz" dedi.  
`GÖLET YAPIMI İÇİN START VERDİK´
Küresel iklim değişikliğinin getirdiği kuralığa karşı geç olmadan önlem alınması gerektiğini anlatan Zorluoğlu, "Biz Trabzon´da batıdan doğuya göletler yapmak için startı verdik. DSİ ile birlikte şu anda Uçarsu da o göletlerimizden bir tanesinin yapımı devam ediyor. Diğerlerine de en yakın zamanda başlayacağız. Birkaç sene içerinde eğer bu göletleri inşa edebilirsek bu kuraklıktan kaynaklı su azalmalarını da bunun olumsuz etkilerini de biraz minimize etmiş olacağız. Aksi takdirde derelerden su aldığımız müddetçe bu kuraklıklarla ve bunların olumsuz etkileriyle mücadele etmek mümkün olmayacak. Biz gölet sistemine inşallah geçiyoruz. 2-3 sene içerisinde tamamlayıp şehrimizi bu manada da desteklemiş olacağız. Elbette esas konu, insan unsuru. Suyun mutlaka ve mutlaka çok dikkatli bir şekilde kullanılması, bir damlasının bile ziyan edilmemesi gerekiyor. İsraf edilmemesi gerekiyor" diye konuştu.  
Kentte oturanlardan Miraç Altıntaş da yağışlardaki değişikliğe değinerek, "Kuraklık dünyanın ve ülkemizin genel sorunu. Aslında bakıldığı zaman Trabzon, çok yağış alan bir yer gibi görünse de son birkaç yıldır yağış rejiminde ciddi bir düzensizlik var. Sağanak şeklinde yağış görmedik uzun zamandır. Yağınca az yağıyor ya da ani yağışlarla karşılaşıyoruz. Çok geçmeden bugünden önlem alınmalı. Yapılan araştırmalarla ilerleyen dönemde çok ciddi bir su sorunu ile dünyanın karşı karşıya kalacağını görüyoruz" dedi. 
Seda Ergün ise "Çok yağış alan bir bölgede olmamıza rağmen son 2 yıldır su sorunları ile karşı karşıya kaldık hatta benim köyümde özellikle yaz aylarında çok ciddi susuzluk yaşanıyor. Sadece insanlar değil bitki örtüsünü, tarımı da çok fazla etkiliyor yağışlardaki azalma ve buna bağlı olarak oluşan kuraklık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-09-08 10:19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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