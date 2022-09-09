3 kızını öldüren müezzinin eşi: Çocuklarımı canice, tasarlayarak öldürdü



Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON'un Of ilçesinde gezdirmek için götürdüğü çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş (38), 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada kızların annesi Sibel Göktaş, olay günü eşinin çocukları aldıktan 2 saat sonra ağabeyinin arayıp, `Emre herkesi tehdit ediyor, kapını kilitle polisi ara´ deyince polisi aradığını, gelen ekiplerin kendisini hastaneye götürüp sakinleştirici iğne yapıldıktan sonra olayı anlattığını belirterek, "Çocuklarımı canice, tasarlayarak öldürdü" dedi.

Olay, geçen yıl 31 Ağustos'ta ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda çalışan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş adlı kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında 'alt soyu kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istediği ve Adli Tıp Kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğu belirlenen Emre Göktaş hakkında dava açıldı. Göktaş, Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Emre Göktaş, tutuklu bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada çocukların annesi Sibel Göktaş, tanıklar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

`ÖLDÜRME OLAYINI HATIRLAMIYORUM´

Duruşmada savunma yapan Emre Göktaş, olay anını hatırlamadığını anlatarak, "Böyle bir olaydan dolayı buraya gelmekten son derece pişmanım. Allah'tan affımı diliyorum. Eşimle geçimsizliğimizin kaynağı kendisidir. Ben sürekli yapıcı olmaya çalıştım. Çocukları ara ara annelerinden alıp köye götürerek gezdirip, tekrar teslim etmişliğim olmuştur. Olay günü düşüncem çocukları gezdirmekti. Çocuklarla gezdik, dolaştık. Bunun dışındaki yaşananları hatırlamıyorum. Jandarmaya götürüldüğümü hatırlıyor ancak ayrıntıları hatırlamıyorum. Öldürme olayını ne şekilde gerçekleştirdiğimi ve ne saikle yaptığımı hatırlamıyorum. Evlendikten sonra ilaç kullanıyorum. Psikiyatrik rahatsızlığım var. İlaç kullanmamın sebebi aşırı stres ve hafıza kaybı kaynaklıdır" dedi.

OLAY GÜNÜ AĞABEYİ ARAYIP, `EMRE HERKESİ TEHDİT EDİYOR, KAPINI KİLİTLE´ DEMİŞ

Anne Sibel Göktaş ise "Olaydan 1 ay önce sanık hakkında mahkeme uzaklaştırma kararı vermişti. Çocukları evden 15.00 sıralarında almıştı. Aklıma kötü düşünce gelmemişti. Aradan 2 saat sonra abim arayarak, `Emre herkesi tehdit ediyor, kapını kilitle polisi ara´ şeklinde sözler söyledi. Polisi aradım, beni aldılar, hastaneye götürüp, sakinleştirici yaptılar. Daha sonra bana olayı anlattılar. Sanıktan şikayetçiyim. Çocuklarımı canice tasarlayarak öldürdü" diye konuştu.

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Emre Göktaş´ın tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 25 Ekim´e erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-09-09 10:04:02



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