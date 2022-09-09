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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

37 yıllık eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

DHA

37 yıllık eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis


Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON'un Akçaabat ilçesinde tartıştığı 37 yıllık eşi Hatun Moradaoğlu'nu (64) tabanca ile vurarak öldüren tutuklu sanık Mehmet Moradaoğlu (67), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.
Olay, 13 Aralık 2021'de Yaylacık Mahallesi Ekim Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Moradaoğlu, tartıştığı eşi Hatun Moradaoğlu'na tabanca ile ateş etti. Göğsüne isabet eden kurşunlarla Moradaoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Mehmet Moradaoğlu ise polise giderek, eşini vurduğunu söyledi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Hatun Moradaoğlu´nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polisteki ifadesinde, "Tartıştık. İki el ateş ettim, buraya geldim. Öldü mü bilmiyorum" diyen Mehmet Moradaoğlu tutuklandı.
`HİÇBİR ŞEY KONUŞMAYA GEREK YOK´
Tutuklu sanık Mehmet Moradaoğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Moradaoğlu, son savunmasında "Hiçbir şey konuşmaya gerek yok. İlahi takdir sizin elinizde" dedi.
OĞLU SOYADINI DEĞİŞMİŞ
Duruşmada tanık olarak dinlenen ve şikayetçi olduğunu söyleyen sanığın oğlu İ.A, babasının alkol kullanıp, annesine şiddet uyguladığını belirtti. İ.A. ayrıca babasının soyadını taşımamak için de soyadını değiştirdiğini söyledi. Mahkemede esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Heyet de sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza verdi ve hiçbir indirim uygulamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-09-09 11:22:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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