Trabzonspor Koita´yı Kasımpaşa´ya kiraladı

Bakanlık açıkladı: Çok sayıda silah ve bomba ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, yeni sezon kadrosunda düşünmediği oyuncusu Fode Koita´nın Kasımpaşa´ya kiralandığını açıkladı.

Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fode Koita bedelsiz olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa´ya sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderildi. Açıklamada, futbolcunun 2022-23 sezonundaki alacaklarının 1 milyon 83 bin Euro´luk kısmının Trabzonspor tarafından ödeneceği belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-09-09 16:11:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.