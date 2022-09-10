Karadeniz'de palamut bolluğu



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)KARADENİZ'de, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyen ve denize açılan balıkçıların ağları, palamutla doluyor. Trabzon'da bolca avlanan palamudun tanesi, 30 ile 70 lira arasında satılıyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar da 'Vira bismillah' diyerek, denize açıldı. Sezonun ilk haftasında ağlara, palamut takılmaya başladı. Tane fiyatı 350 gramdan 1 kiloya kadar ulaşan palamutlar, tezgahlarda 30 ile 70 lira arasında yer aldı. Trabzon'da tezgahlarda istavritin kilosu 40, çupra 130, somon 80, alabalık 70, levrek 150, çinekop 60, mezgit boyuna göre 30 ile 100 lira arasında satışa sunuluyor.

'HAVALARIN SOĞUMASINI BEKLİYORUZ'

Havaların balık için yeterli ısıda olmadığını belirten balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Eylül 1 itibari ile sezona istavritle başladık. Şu an balığın ilk zamanları yavaş yavaş fiyatlar aşağı düşecek ve tezgahlarda çeşitler artacak. Havaların soğumasını bekliyoruz. Palamut şu anda harika görünüyor. Palamudun 15 gün sonra daha da bol ve iri olmasını bekliyoruz. Tabi tezgahın sultanı hamsi. Hamsinin de 15 Ekim itibari ile tezgahta yer almasını bekliyoruz" diye konuştu.

Balıkçı Turgay Memiş ise "Hava şartları balığı biraz engelliyor ama yine de şükürler olsun ki balık bollaşmaya başladı. Palamut çok iyi başlangıç yaptı. Sezon palamut bolluğuyla devam edecek gibi. Havaların soğuması ile tezgâhlarda çeşit daha da artacak" diye konuştu.

Balık almaya gelen Kadem Eren de "Tezgahlar canlandı. Çeşitler çok. Balıklar taze. Biz de geldik balık almaya. Fiyatlar şu anda ilk başlangıca göre iyi. Ben istavrit almaya geldim, birkaç gün sonra da palamut alacağım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2022-09-10 13:12:17



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