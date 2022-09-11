Fatih Erbakan: Ne masa başındakiler ile ne kasa başındakilerle kurtuluşa eremeyiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih Erbakan: Ne masa başındakiler ile ne kasa başındakilerle kurtuluşa eremeyiz

DHA

Fatih Erbakan: Ne masa başındakiler ile ne kasa başındakilerle kurtuluşa eremeyiz


Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ne masa başındakiler ile ne kasa başındakilerle kurtuluşa eremeyiz. Kurtuluşa ermek istiyorsak mutlaka ama mutlaka milli görüşe sarılmamız lazım, Yeniden Refah´ı, iktidara getirmemiz lazım" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon´da partisinin 2´nci olağan il kongresine katıldı. Kemençe eşliğinde folklor ekibi gösterisiyle karşılanan ve Süleyman Pulat başkanlığında tek listeyle gerçekleştirilen kongrede partililere hitap eden Erbakan, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi, çözüm önerilerini anlattı.
Hiçbir ittifakın içinde olmadıklarını belirterek, 6´lı Masa'ya ilişkin konuşan Erbakan, "Biz niye 2 ittifakta değiliz? İktidardan da, muhalefet kanadından da bir hayır gelmez. Buna inanıyoruz da onun için. Ne masa başındakiler ile ne kasa başındakilerle kurtuluşa eremeyiz. Kurtuluşa ermek istiyorsak mutlaka ama mutlaka milli görüşe sarılmamız lazım, Yeniden Refah´ı, iktidara getirmemiz lazım. Bu 6 tane benzemez bugüne kadar 30 kere baş başa, 6 kere de masa başında tam 36 kez bir araya geldi. Ya 36 kez toplanıp, yemek yiyip, içip dağılıyorsunuz ne konuşuyorsunuz Allah aşkına? Gerçekten de merak ediyorum. Şu ekonomik krizle ilgili bir çözüm önerisi, somut olarak ortaya koyuyor musun? Yeniden Refah Partimizin yaptığı gibi bir kaynak paketinizi ortaya koyabiliyor musun? Aylardan beri 36 kez bir araya geliyorsunuz bir cumhurbaşkanı adayı ortaya koyabiliyor musun? Hayır, hiçbir tanesi yok. Toplanıyorlar fotoğraf çektiriyorlar, yiyorlar, içiyorlar ve dağılıyorlar; manzara bu" dedi.
`GİZLİ ORTAK HDP´
HDP´nin 6´lı Masa'da gizli ortak olduğunu söyleyen Erbakan, şöyle konuştu:
"Arada bir de birbirleriyle çatışıyorlar. En son HDP´li bir bakan olur mu? HDP´ye bakanlık verecek mi? Çünkü gizli ortak HDP. Gizli ortak HDP olmadan yüzde 50 artı 1´e ulaşmaları zor gözüküyor. `Evet tabii veririz´ dedi CHP kanadı. Buna diğer İYİ Parti kanadından itiraz geldi. O masada bulunan eski AK Parti'de başbakanlar bakanlar var bunlar da `Cumhurbaşkanı adayı olmaz´, diyorlar masanın diğer tarafı. Bunlar bu sefer öbür tarafa kızıyor `olur mu bizden de cumhurbaşkanı adayı olur´ diyor. Bir tanesi Sayın İmamoğlu'nu aday yapalım diyor. Sayın Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor. Tam bir muamma, tam bir karmaşa. Dolayısıyla millete mevcut iktidardan gelmediği gibi bunlardan da millete bir hayır gelmeyeceğini bir fayda gelmeyeceğini ifade ediyorum"
`MASA BAŞINDAKİLER VE KASA BAŞINDAKİLER OYUNU OYNUYORLAR´
Millet İtifakı'nda yer alan CHP'ye  eleştiriler yönelten Erbakan, şunları söyledi:
"Masanın diğer tarafı CHP. 28 Şubat'ın ateşli savunucusu; din dersi zorunlu ders olmaktan çıkartılsın, diyen, İstanbul Sözleşmesi'nin hayranı, Ayasofya'nın cami olmasına üzülen, 6 yaşında çocuklara Kuran öğretmek `Taliban zihniyetidir çağ dışılıktır, ortaçağ zihniyetidir´ diye bağıran daha bu hafta içinde bir milletvekili yine aynı şeyleri söyledi. Parti içerisinde özenli LGBT komisyonu kurmuş. `Biz iktidar olduğumuz zaman LGBT olmak dezavantaj olmaktan çıkacak´ diye slogan atıyor. CHP dediğimiz bu. Bu millet 94´te bütün belediyeleri koşa koşa Refah Partisi'ne sizden kurtulmak için verdi. Sadece bu da değil şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iktidarı eleştirdiğiniz konuların aynısını siz de yapıyorsunuz. İktidar 8,6 faizle dolar borçlanıyor, siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yüzde 10,5  faizle dolar borçlanıyor, o  borcun faizini de belediye hizmetlerine yaptığınız zamlarla İstanbul halkından tahsil ediyorsunuz. İktidardan daha çok faizle borçlanıyorsunuz. Söylediğimiz gibi bir KaragözHacivat oyunu gibi Erbakan hocamızın meşhur 'gulu gulu dansı' yapıldı olduğu gibi bir masa başındakiler ve kasa başındakiler oyunu oynuyorlar ama biz Yeniden Refah Partisi olarak bu oyunu bozacağız, milli görüşü, yeniden refahı iktidara taşıyacağız inşallah"  (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-09-11 16:31:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor´da Yusuf Yazıcı ve Djaniny sakatlandı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Yusuf Yazıcı ve Djaniny sakatlandı
Otomobiliyle ambulansa yetiştirdiği kuzeni gibi kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Otomobiliyle ambulansa yetiştirdiği kuzeni gibi kalp ...
Trabzon'da 'turizm göçü' ile 1 milyar dolar gelir
YEREL HABERLER Trabzon'da 'turizm göçü' ile 1 milyar dolar gelir
Trabzon'da çöp tesisinde bebek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Trabzon'da çöp tesisinde bebek cesedi bulundu
Trabzonspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
Trabzon'da kaza yapan otomobil yandı
YEREL HABERLER Trabzon'da kaza yapan otomobil yandı
Trabzon'da iki kuzen kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Trabzon'da iki kuzen kalp krizinden öldü
Trabzon'da çöpte bebek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Trabzon'da çöpte bebek cesedi bulundu
"4. Art Trabzon Uluslararası Sanat Buluşması" başladı
YEREL HABERLER "4. Art Trabzon Uluslararası Sanat Buluşması" başladı
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Trabzon'da seyir halindeki otomobilden havaya ateş açan sürücü yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da seyir halindeki otomobilden havaya ateş ...
Trabzon'da evlerden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da evlerden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
Trabzon'da sobaya gizlenen uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Trabzon'da sobaya gizlenen uyuşturucu ele geçirildi
Karadeniz'de palamut bolluğu
YEREL HABERLER Karadeniz'de palamut bolluğu
Trabzonspor-Kızılyıldız maçının biletleri satışa çıktı
YEREL HABERLER Trabzonspor-Kızılyıldız maçının biletleri satışa ...
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına ...
Trabzon Havalimanı'nın fiziki şartlarının iyileştirilmesi talebi
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı'nın fiziki şartlarının ...
Trabzonspor, Kasımpaşa'ya kiralanan Koita'nın transfer detaylarını açıkladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kasımpaşa'ya kiralanan Koita'nın ...
Trabzonspor Koita´yı Kasımpaşa´ya kiraladı
YEREL HABERLER Trabzonspor Koita´yı Kasımpaşa´ya kiraladı
Ameliyat olan Dorukhan Toköz, Trabzon'a döndü
YEREL HABERLER Ameliyat olan Dorukhan Toköz, Trabzon'a döndü
Sol dizinden operasyon geçiren Dorukhan Toköz Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Sol dizinden operasyon geçiren Dorukhan Toköz ...
Trabzon'da CHP'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Trabzon'da CHP'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü törenle ...
Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından intiharları önleme çağrısı
YEREL HABERLER Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından intiharları ...
Trabzon Havalimanı 8 ayda 2 milyon 238 bin 74 yolcuyu ağırladı
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı 8 ayda 2 milyon 238 bin 74 yolcuyu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.