Otomobiliyle ambulansa yetiştirdiği kuzeni gibi kalp krizinden öldü (2)

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TOPRAĞA VERİLDİLER

Trabzon'un Araklı ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kuzenler İsmail Yılmaz (62) ve Hüsnü Yılmaz (57), Çukurçayır Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Araklı

2022-09-11 17:31:17



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