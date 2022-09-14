Yusuf Yazıcı 'en değerliler' zirvesini Uğurcan'dan devraldı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, 17 milyon Euro´luk piyasa değeriyle Süper Lig´in en değerli Türk futbolcuları listesinde zirveye yerleşti. 18 milyon Euro´luk piyasa değerinde düşüş yaşayan Uğurcan Çakır, zirve koltuğunu takım arkadaşına devretti.
Trabzonspor´dan Lille´ye transfer olup, eski takımına 3 yıl süre sonra geri dönen Yusuf Yazıcı, Süper Lig´in en değerli Türk futbolcusu oldu. Futbol piyasası analizleri yapan Transfermarkt'ın, yaz döneminde alınan transfer teklifleri, kulüplerin ödediği bonservis ve oyuncunun anlaşma detayları dikkate alınarak hazırladığı verilere göre Süper Lig´deki en değerli Türk futbolcusu listesinde Yusuf Yazıcı, 17 milyon Euro piyasa değeriyle zirveye oturdu.
UĞURCAN KOLTUĞU YUSUF' DEVRETTİ
Güncellenen verilerde, yeni sezonda Süper Lig´e katıldıktan sonra piyasa değerini koruyan Yusuf Yazıcı´yı, 1 milyon Euro değer kaybıyla 15 milyon Euro´ya gerileyen Altay Bayırdır ile 1 buçuk milyonluk kayıpla değeri 15 milyon Euro olan Kerem Aktürkoğlu takip etti. Trabzonspor´un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır da, 18 milyon Euro olan piyasa değerinde 3 milyon Euro´luk kayıp yaşayarak zirvedeki yerini takım arkadaşı Yusuf´a kaptırarak dördüncü sıraya geriledi.
Süper Lig´deki en değerli Türk futbolcular listesinde Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür de, 10 buçuk milyon Euro´luk değerlerini koruyarak Ferdi Kadıoğlu´nun ardından altıncı sırada yer aldı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-09-14 12:47:58
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