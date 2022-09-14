Kızılyıldız, Trabzonspor maçına hazır

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Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)Trabzonspor´un UEFA Avrupa Ligi´ndeki rakibi Kızılyıldız, yarın oynanacak mücadele öncesi son idmanını Trabzon´da yaptı. UEFA Avrupa Ligi H grubunda mücadele eden Trabzonspor, gruptaki ikinci maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Yarın akşam Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu´nda oynanacak mücadele öncesinde kente gelen Kızılyıldız, maçın son antrenmanı Trabzon´da yaptı. 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda Sırp ekibi, taktik çalışması gerçekleştirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2022-09-14 20:59:41



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