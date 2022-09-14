Trabzonspor, Kızılyıldız maçına hazır



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi´ndeki rakibi Kızılyıldız ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, yarın sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Gruptaki ikinci maçına çıkmaya hazırlanan bordo-mavililer, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı. Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00´de, yarın oynayacağı zorlu karşılaşma öncesi taktik idmanı yaptı.

YUSUF VE DJANINY İDMANA ÇIKTI

15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmana, sakatlıkları nedeniyle Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almayan Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo katıldı. Adana Demirspor maçında forma giyen oyunculardan Gbamin ayağındaki ödem, Trezeguet ise dinlendirilmek üzere bugünkü idmana çıkmadı. Bordo mavililerde tedavileri devam eden Bruno Peres, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Dorukhan Toköz de idmanda yer almadı.

Trabzonspor ile Kızılyıldız yarın akşam saat 19.45´te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu´nda karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-09-14 21:39:08



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