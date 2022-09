Trabzonspor - Kızılyıldız maçının ardından

Selay SAYKAL Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ikinci müsabakası olan Kızılyıldız maçında, rakibine karşı 2-1 galip geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Kızılyıldız Teknik Direktörü Milos Milojevic, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı, rakiplerine karşı yaptıkları pratik ve analizlerle maça iyi hazırlandıklarını söyledi. Karşılaşmayı değerlendiren Avcı, "Teknik olarak eksiklerin üzerinden hem analiz hem pratikte çalışmalar yapıp bu maç öncesi geri bildirim toplantısı yaptık. Rakibin de bazen rakibe göre eşleştiğini ve 5´li ve 4´lü karşılamasına çalıştık. Oyunda rakip 5´li başladı. Son 2 maçtır gördüğümüz analizler üzerinden beklerimizin daha dengeli ve kompakt kalmasını sağladık. Oyunun büyük bölümünde rakibe baskı yaparak, topa daha fazla sahip olarak doğru bir oyun sergiledik. Rakibin 10 kişi kalmasından sonra topa biraz daha fazla sahip olduk. Son bölümde yine bize yakışmayacak şekilde yediğimiz bir gol oldu. Futbolda oyunun her anını doğru oynamanız gerektiriyor, bugünkü maçın son bölümünde yediğimiz golle bunu görmüş olduk" dedi.

"SUNİ GÜNDEMDE TARAFTAR BANA DESTEK OLDU"

Ayrılıklar ve yapılan yeni transferlerle takımda değişim olduğunu belirten Abdullah Avcı, "Geçen sene şampiyon olan takımız ve sakatlarımız var. Bugün itibarıyla toplam 5 sakatımız ve gidenlerle 9 oyuncu ile takımda bir sirkülasyon oldu. Bir geçiş döneminde takıma yeni katılan transferler oldu ve şampiyon takıma gelen oyuncuların kendini bir an evvel ispat duygusu olabiliyor. İlk başlarda oyun organizasyonunda kopmalar yaşadık. Son bölüm hariç oyunun genelinden çok memnunum ve bugün Avrupa Ligi´nde varlığımızı tekrar hissettirdik. Her kulvarda yarışmak istiyoruz. Oyuncularıma taraftarlara teşekkür ediyorum. Özellikle son zamanlarda yapılan suni gündemde son derece bana, ekibe ve takıma destek oldular. Taraftarla bağımız çok güçlü. Enerjimizi pozitif yönde kullanalım. Pazar günü çok yoğun tempodan çıkıyoruz 12´nci maça çıkacağız Gaziantep maçında bizi desteklesinler, milli arada umarım nefes alabileceğiz" diye konuştu.

"KARTTAN SONRA OYUN BİZE GEÇTİ"

Kızılyıldız´da Kangwa´nın kırmızı kart görüp oyundan atıldıktan sonra maça daha fazla hakim olduklarını belirten Avcı, "Kırmızı karta kadar zaten oyun üstünlüğümüz vardı. Oyun zaten elimizde devam ediyordu. Kırmızı karttan sonra oyun tamamen bize geçti. Son bölümde gol yediğimiz ana kadar oyunun tamamı bizim elimizdeydi" ifadelerini kullandı.

TREZEGUET´YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Trabzonspor´un ikinci golünü atan ve ilk golün asistini yapan Trezeguet´ye ayrıca teşekkür eden Avcı şunları söyledi: "Trezeguet´in iyi bir oyuncu olduğunu ve potansiyelini biliyorduk. Yeni katılan oyuncularda bazen adaptasyon ve dalgalanma süreçleri olabiliyor. Daha iyisini yapabilecek bir oyuncu olduğunu biliyoruz. O'na ve tüm takıma teşekkür ediyoruz. Yarından itibaren bir sonraki maça hazırlanacağız."

"HAMSİK ANAHTAR OYUNCU"

Uzun süren sakatlık döneminin ardından yeşil sahalara dönen ve Kızılyıldız maçında gol atan Hamsik´i planlı ve tedbirli olarak oynattığını açıklayan Avcı, "60 dakika sahada kalmasını önceden planlamıştık. Marek hatta `Süreyi bana bırakmayın, siz belirleyin´ demişti. Marek bize uzun süre lazım, bizim içerideki aklımız. Marek bizim için anahtar oyuncu. Süre yavaş yavaş artıyor" dedi.

"LARSEN´İN İÇ YAN BAĞLARINDA PROBLEM VARDI"

Sahadan sedyeyle ayrılan Abdülkadir Ömür ile sakatlık yaşayan diğer oyuncularla ilgili bilgi veren Avcı, "Abdülkadir Ömür´ün gündüz mide bulantısı vardı ve bugün maç anında da devam etti. Yusuf Yazıcı pazar günü de bizimle olmayacak. İstanbul´da dizi ve beliyle ilgili bir kontrol olacak. Risk almadık milli ara öncesi. Larsen ile ilgili yarın daha sıcak bilgi alabilirim. İç yan bağlarında problem vardı. Lahtimi´de ciddi bir sorun yok. Bartra´da ağrı vardı ama oyunu tamamladı. Artık korkar olduk" sözleriyle açıkladı.

MILOJEVIC: TRABZONSPOR BİZE GÖRE SAHADA DAHA ENERJİKTİ

Trabzonspor´un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki rakibi Sırbistan ekibi Kızılyıldız´da teknik direktör Milos Milojevic, 2-1'lik skorla sonuçlanan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. 2-1 sonuçlanan karşılaşmayı ve takımların performansını değerlendiren Milojevic şunları söyledi: "Daha iyi oynamalıydık. Maçta fazla top kaybımız oldu, yapmamamız gerekiyordu. Bize çok şans vermediler. Umarım bundan sonraki maçlarda daha iyi sonuçlar alabiliriz. Trabzonspor çok güçlü ve pahalı bir takım. Bazen buna göre değerlendirmemek gerekiyor. Trabzonspor ile Monaco´yu kıyaslamak bana düşmez. Trabzonspor bize göre sahada daha enerjikti, onlara karşı daha iyi olmalıydık. Hamsik ve Siopis üzerine baskı kurmayı planlamıştık fakat buna izin vermediler" dedi.

