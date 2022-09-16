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Trabzonspor'dan Abdullah Avcı ve futbolcular için KAP bildirimi

DHA

Trabzonspor'dan Abdullah Avcı ve futbolcular için KAP bildirimi


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolculardan Uğurcan Çakır, Jorge Djaniny Tavares Semedo, Serkan Asan, Muhammet Taha Tepe'nin sözleşmelerinin uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili kulüp ayrıca Umut Bozok ile Yusuf Yazıcı'nın transfer bedellerini açıkladı.
Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:
"Şirketimiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; Sayın Avcı'ya, 2022-23 futbol sezonunda 25.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. 2023/2024 ve 2024/2025 futbol sezonlarında, bir önceki sezon ödenen garanti ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak, ''bir önceki yılın aynı ayına göre değişim tablosunda" yer alan Temmuz ayı oranları dikkate alınarak bulunacak (TÜFE+ÜFE)/2 oranında arttırılacaktır, ancak, her halükarda bu artış oranı yüzde 50'den fazla olmayacaktır." 
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; 2022-23 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya, garanti ücret olarak her bir sezon için, 20.000.000.-TL ödenecektir."
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; 2022-23 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya, garanti ücret olarak her bir sezon için 1.600.000.-Euro ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücretin %5'i oranında ödeme yapılacaktır."
"Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 31.05.2026 bitiş tarihli sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiştir. Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 4.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."
"Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki mevcut sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."
"Profesyonel futbolcu Umut Dilan Bozok'un Kulübümüze transferi konusunda, FC Lorient ile anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, FC Lorient'e sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-Eur, 3 taksit halinde ödenecektir. FC Lorient'e ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %10'u ödenecektir. Profesyonel futbolcu Umut Dilan Bozok ile 3 (Üç) yıllık anlaşma yapılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 26.250.000.-TL garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 31.500.000.-TL garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 36.750.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,9'u oranında ödeme yapılacaktır."
"Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda, Lille Kulübü ile anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, Lille Kulübüne geçici transfer bedeli olarak, 500.000.-EUR ödenecektir. Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için garanti ücret olarak 25.000.000.-TL ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır."DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL
2022-09-16 14:02:04

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