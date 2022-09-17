Karadeniz´de uygulanan projeyle kum plajlar genişliyor, sahiller eskiye dönüyor



Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)- KARADENİZ sahil yolunun büyük kısmının deniz dolgusu üzerine inşa edilmesiyle doğal plajlarını kaybeden bölgede yapay plaj oluşturulan sahiller, yeniden düzenleniyor. 119 kilometrelik sahil şeridindeki doğal kumsalların yüzde 86'sını kaybeden Trabzon'da 'T' tipi dalgakıranlarla oluşan kumsal alanlar genişliyor, sosyal donatı alanları ile sahiller, eski görünümüne kavuşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentin sahil ile kopukluğunun hep konuşulduğunu belirterek, "Uyguladığımız projelerle Trabzon´u denizle buluşturmuş olacağız" dedi.

Samsun'dan başlayıp, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda sona eren ve 6 il, 64 ilçe, 9 liman, 4 havaalanı ile birçok yerleşim birimine ulaşım sağlanan, 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz sahil yolunun büyük kısmının deniz dolgusu üzerine inşa edilmesiyle doğal plajların kaybolduğu bölgede yapay plajlar oluşturulan sahiller, yeniden düzenleniyor. Karadeniz Bölgesi illerinde eski plajlara dönüş için belediyeler tarafından çalışmalar yürütülürken, 119 kilometrelik sahil şeridindeki doğal kumsallarının yüzde 86'sını kaybeden Trabzon'da 'T' tipi dalgakıranlarla oluşan kumsal alanlar genişliyor. Sosyal donatı alanları ile Karadeniz sahilleri, eski doğal görünümüne kavuşuyor.

SAHİL ALANLARI GENİŞLİYOR

Trabzon´da 900 metrelik sahil bandına sahip, 35 bin metrekare alan içine düzenlenen Yalıncak plajında yürüyüş ve bisiklet yolları, iskeleler, su oyun ve macera parkları, gezi ve dinlenme alanları oluşturuldu. Kentte Kaşüstü plajının düzenlenmesi için de proje hazırlanırken, Ganita-Faroz sahil güzergahında ise 3 kilometrelik alanda yeme içme mekanları, dinlenme alanları, iskeleler, seyir terasları, çocuk oyun alanları oluşturuluyor. Ayasofya, Söğütlü, Yıldızlı sahillerinin de düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

`DENİZLE TRABZON´U BULUŞTURUYORUZ´

Karadeniz sahil yolunun geçişinden sonra deniz ile şehir arasında kopukluk yaşandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Trabzon´daki yenileme, yenilenme bilhassa dışarıdan gelen ziyaretçilerimizin hemen gözüne çarpıyor. Bu şekilde çok geri dönüşlerimiz oldu. Alt yapıdan üst yapıdan başka şehrin ihtiyaçlarından biri de sahillerimizdi. Uzun yıllardır Trabzon´da şehir ile sahil kopukluğu hep konuşulur ama biz sadece konuşmadık ve adımları da attık. Bu yıl Yalıncak mevkisinde muhteşem bir alan oldu. Bazen günlük 4-5 bin kişinin kullandığı bir alan orası. Çok güzel etkinlikler de yapıldı. Devamında Ganita, Faroz´u da yapıyoruz. Burası da önümüzdeki turizm sezonunda bitmiş olacak. Meydandan aşağıya birçok yerli ve yabancı insanlarımız Ganita´ya gelip burada vakit geçirip dinlenecekler. Biz denizle Trabzon´u buluşturmuş olacağız. Devamında Ayasofya´dan batıya doğru yeni oluşan plajı da önümüzdeki yıl daha düzgün daha düzenli bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Akçaabat, Söğütlü, Yıldızlı da bulunan sahil bandını da yenileyeceğiz. Bütün bunlar tamamlandığında neredeyse Kaşüstü´nden Akçaabat´a kadar çok geniş bir sahil alanlarına şehir kavuşmuş olacak" diye konuştu.

`DENİZİ GÖREBİLİYORUZ AMA ULAŞAMIYORUZ´

Şehrin denizden kopuk olduğunu söyleyen kent sakinlerinden Muhammet Sağlam ise "Trabzon´da denizi görebiliyoruz ama denize bir türlü ulaşamıyoruz. Yıllardır maalesef böyle bir hasret var içimizde. En son Yalıncak plajı yapıldı. Biraz da olsa plaj düzenlemesinden sonra denizde vakit geçirebildik. Denize girebilmek için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalıyoruz. Trabzon´da denize girilebilecek çok kısıtlı alan var. Özellikle şehir merkezine yakın noktalarda denize ulaşmak mümkün değil. Yapılan projeler var. Umarım projeler bittiğinde denizle kavuşmuş olacağız" dedi.

Filiz Karahan ise "Trabzon artık turizmden büyük pay almaya başladı. Deniz şehri olmasına rağmen maalesef denizi kullanım alanlarımız çok kısıtlı. Eskiden şehir merkezinde denize girerdik ama şimdi denize girmek saatlerce yol gitmek zorunda kalıyoruz. Şimdi sahil şeridinde birkaç noktada çalışmalar yapılıyor. Çok güzel projeler var. Yavaş yavaş denizle buluşuyoruz. Umarım evlatlarımız bizim özlem duyduğumuz Trabzon´un o güzel sahillerini yaşama fırsatı bulurlar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2022-09-17 09:52:18



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