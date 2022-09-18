Trabzonsporlu Larsen: Mutluyuz ama pek kolay olmadı



Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 7´nci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonsporlu futbolcu Jens Stryger Larsen, "3 puanı kazandığımız için mutluyuz ama pek kolay olmadı, biraz zor oldu" dedi.

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda Jens Stryger Larsen, kötü başladıkları maçı çevirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Maalesef maça kötü başladık. Yalnız kendi varlığımız hissettirebilmek için mücadele ettik. 3 puanı kazandığımız için mutluyuz ama pek kolay olmadı, biraz zor oldu" ifadelerini kullandı.

Larsen, sakatlığı ile ilgili soruya da "Avrupa'da oynadığımız maçtan sonra problem yaşamıştık. Bundan sonra tedavimi aldım ve deneme yaptık. Kendimi iyi hissettim ve takımın yanında olmak istediğimi söyledim. Sıkıntı olmadı. Aynı şekilde milli takımda da devam edeceğim" yanıtını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Larsen'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR

2022-09-18 20:31:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.