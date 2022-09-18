Trabzonspor - Gaziantep FK maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Gaziantep FK maçının ardından


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 7´nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK´yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.
Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı ile birlikte yoğun bir maç takvimini geride bıraktıklarını ve milli arada dinlenmek istediklerini söyledi. Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı, "48 günde toplamda bugün 12´nci resmi müsabakamızı oynadık. Sakatlıklarla beraber değişimler çok kolay olmaz. Yoğun bir süreç ve buradan araya girerken çok sağlıklı çıktık diye düşünüyorum. Oyunu değerlendirecek olursak, bundan önceki Ferencravos ve Adana Demirspor maçlarında çok alışık olmadığımız 11´e 10´lardan yediğimiz geçişlerden goller yemiştik. Bu durumu tespit edip oyuncularla toplantı yapıp bunun çalışmasını yaptık. Bugüne baktığımızda ilk 10 dakikada blok halde topun arkasındayken 2 tane gol yedik. Yanlış pozisyon alma, erken hamle yapma, bugün de bu senaryoyu yaşadık. İlk 45 dakika oyun planı ve organizasyonuna sadık kalarak hem 2-2´ye dönüş yapıp hem de oyun planında üretken halimizi oluşturduk. Hatta 1 farkla da geri düşsek, bu oyun devam etse ben buna bile razıydım ama ikinci yarı daha iyi olacak derken 65´inci dakikaya kadar oyun organizasyonunun içine giremedik" dedi.
"İÇ SAHA KAYBETMEME REKORU SÜRÜYOR"
Karşılaşmanın 65'inci dakikası sonrası daha tatmin edici olduğunu kaydeden Avcı, "Bugün bizim gibi oyunun başında olmayan Trabzonspor taraftarı 65´inci dakikadan sonra oyuna girdiler. Oyuncularım hiçbir zaman vazgeçmeden, yaptığımız hamlelerde buna biraz cevap vererek oyunun son saniyesi de olsa sabırla, oyun planından vazgeçmeden, bir geçiş takımına çok fazla geçiş vermeden sonuna kadar bunu kovalamak bizim için değerliydi. 65´ten sonraki oyun daha tatmin ediciydi. Bütününde buradan bu süreçten kazanarak çıkmak araya girerken bir nefes almak bizim için son derece önemliydi. İç sahada kaybetmeme rekoru kırılmış, bu devam ediyor. iyi bir aileyiz, içeride pırıl pırıl bir oyuncu grubu var oyuncu grubunun enerjisi çok yüksek. Araya girerken biraz uzak kalacağız. Bazen günleri karıştırıyoruz, kalktığımızda `hangi gündü´ diyoruz. Milli takımımıza ve milli takıma giden oyunculara başarılar diliyoruz. Umarım sakatsız gelirler. Trabzonspor 12 resmi müsabaka sonunda her kulvarda yarışmaya devam ediyor. Bence bu geçiş döneminde, sancılı dönemde önemli olan yarışın içinde her kulvarda olabilmek" dedi.
Erol Bulut´un maçın hakemi Mete Kalkavan´a yönelik eleştirileri sorulan Avcı, "20 senedir toplamda 3 tane yoktur hakem veya pozisyon hakkında konuştuğum. Akşam bunun değerlendirmesini MHK yapar. Oyunu hakem üzerinden konuşmak çok doğru olmaz" diye konuştu.
Avcı, milli arada takım olarak dinlenmek istediklerini belirterek, "Milli ara ile ilgili hiçbir şey planlamıyorum. Takımın zaten yarısından çoğu yok, milli takımda olacaklar. Sakat oyuncularımız  tedavi olacak" ifadelerini kullandı.  
EROL BULUT'TAN HAKEME TEPKİ
Erol Bulut ise Trabzonspor´un kazandığı penaltı nedeniyle maçın hakemi Mete Kalkavan´a tepki göstererek şunları söyledi:
"Maça baktığımızda oyana istediğimiz şekilde başladık ve istediğimiz şekilde de öne geçtik. 2-0 öne geçtikten sonra rakip oyunu 2-2 getirdi. Buna izin vermemiz gerekiyordu. Nedense rakip golleri nasıl buldu ona bakmak lazım. İlk golü iyi pas organizasyonu yaparak golü buldu. İkinci golü penaltıdan verdi. Futbolda benim bilmediğim kurallar mı var? Sezon başında herkes okuyor. Bize de geliyor, biz de bakıyoruz. Topu futbolcunun bir yerine çarpıp eline geldiyse ben penaltı olmadığını biliyorum.  Çünkü o şekilde okudum. Dünyanın her yerinde de aynı şekilde. Mete hoca kurallara tekrar bakması gerektiğini düşünüyorum. Tamam penaltıyı verdin, biz yanlış biliyoruz. İkinci yarıda Trabzonsporlu oyuncunun yerden sekerek eline top çarpıyor ona neden penaltı vermiyor. Yediğimiz 3'üncü gol. Gomez'in direkt bizim oyuncumuza hamlesi var. Faul var ve verilmiyor. 3-2 kaybettik o bizim sorunumuz. Kendi aramızda konuşuruz. Ama Mete Kalkavan'ın iki penaltıda, 3'ncü golde verilmeyen faul. Bunu oturup konuşmamız gerekiyor. Adaletli maç yönetilmesi gerekiyor. Geçen sene de aynı şeyleri konuştuk. Burada verilmeyen penaltı. Verilmeyen kırmızı kart. Bu sene aynı şekilde devam ediyor. O yüzden Türk futbolunu bir yerlere getirmek istiyorsak doğru işler yapmamız lazım. Adaletli olmayan yerde hiç bir şey işlemez."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı'nın açıklamaları
Erol Bulut'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-09-18 20:52:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından
Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından
Trabzonsporlu Larsen: Mutluyuz ama pek kolay olmadı
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Larsen: Mutluyuz ama pek kolay olmadı
Trabzonspor - Gaziantep FK (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Gaziantep FK (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Gaziantep FK: 3-2
YEREL HABERLER Trabzonspor - Gaziantep FK: 3-2
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Trabzonspor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Trabzonspor-Gaziantep FK maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Gaziantep FK maçından notlar
Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı
Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak
YEREL HABERLER Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Trabzon'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Trabzon'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını ...
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Trabzon'da partililere seslendi:
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Trabzon'da ...
Hentbol: Erkekler Süper Lig
YEREL HABERLER Hentbol: Erkekler Süper Lig
Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve bin 332 kedi kısırlaştırıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve ...
Plastik kapak biriktirip, öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunuyor
YEREL HABERLER Plastik kapak biriktirip, öğrencilere kırtasiye ...
Emekli öğretmen karton parçalarından çerçeve yapıyor
YEREL HABERLER Emekli öğretmen karton parçalarından çerçeve yapıyor
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk ...
Karadeniz´de uygulanan projeyle kum plajlar genişliyor, sahiller eskiye dönüyor
YEREL HABERLER Karadeniz´de uygulanan projeyle kum plajlar ...
Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi ...
"4. Art Trabzon Uluslararası Sanat Buluşması" sona erdi
YEREL HABERLER "4. Art Trabzon Uluslararası Sanat Buluşması" sona ...
Trabzon Valisi Ustaoğlu, 800 turistle kente gelen yolcu gemisini ziyaret etti:
YEREL HABERLER Trabzon Valisi Ustaoğlu, 800 turistle kente gelen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.