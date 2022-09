Trabzonspor - Gaziantep FK maçının ardından

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 7´nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK´yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı ile birlikte yoğun bir maç takvimini geride bıraktıklarını ve milli arada dinlenmek istediklerini söyledi. Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı, "48 günde toplamda bugün 12´nci resmi müsabakamızı oynadık. Sakatlıklarla beraber değişimler çok kolay olmaz. Yoğun bir süreç ve buradan araya girerken çok sağlıklı çıktık diye düşünüyorum. Oyunu değerlendirecek olursak, bundan önceki Ferencravos ve Adana Demirspor maçlarında çok alışık olmadığımız 11´e 10´lardan yediğimiz geçişlerden goller yemiştik. Bu durumu tespit edip oyuncularla toplantı yapıp bunun çalışmasını yaptık. Bugüne baktığımızda ilk 10 dakikada blok halde topun arkasındayken 2 tane gol yedik. Yanlış pozisyon alma, erken hamle yapma, bugün de bu senaryoyu yaşadık. İlk 45 dakika oyun planı ve organizasyonuna sadık kalarak hem 2-2´ye dönüş yapıp hem de oyun planında üretken halimizi oluşturduk. Hatta 1 farkla da geri düşsek, bu oyun devam etse ben buna bile razıydım ama ikinci yarı daha iyi olacak derken 65´inci dakikaya kadar oyun organizasyonunun içine giremedik" dedi.

"İÇ SAHA KAYBETMEME REKORU SÜRÜYOR"

Karşılaşmanın 65'inci dakikası sonrası daha tatmin edici olduğunu kaydeden Avcı, "Bugün bizim gibi oyunun başında olmayan Trabzonspor taraftarı 65´inci dakikadan sonra oyuna girdiler. Oyuncularım hiçbir zaman vazgeçmeden, yaptığımız hamlelerde buna biraz cevap vererek oyunun son saniyesi de olsa sabırla, oyun planından vazgeçmeden, bir geçiş takımına çok fazla geçiş vermeden sonuna kadar bunu kovalamak bizim için değerliydi. 65´ten sonraki oyun daha tatmin ediciydi. Bütününde buradan bu süreçten kazanarak çıkmak araya girerken bir nefes almak bizim için son derece önemliydi. İç sahada kaybetmeme rekoru kırılmış, bu devam ediyor. iyi bir aileyiz, içeride pırıl pırıl bir oyuncu grubu var oyuncu grubunun enerjisi çok yüksek. Araya girerken biraz uzak kalacağız. Bazen günleri karıştırıyoruz, kalktığımızda `hangi gündü´ diyoruz. Milli takımımıza ve milli takıma giden oyunculara başarılar diliyoruz. Umarım sakatsız gelirler. Trabzonspor 12 resmi müsabaka sonunda her kulvarda yarışmaya devam ediyor. Bence bu geçiş döneminde, sancılı dönemde önemli olan yarışın içinde her kulvarda olabilmek" dedi.

Erol Bulut´un maçın hakemi Mete Kalkavan´a yönelik eleştirileri sorulan Avcı, "20 senedir toplamda 3 tane yoktur hakem veya pozisyon hakkında konuştuğum. Akşam bunun değerlendirmesini MHK yapar. Oyunu hakem üzerinden konuşmak çok doğru olmaz" diye konuştu.

Avcı, milli arada takım olarak dinlenmek istediklerini belirterek, "Milli ara ile ilgili hiçbir şey planlamıyorum. Takımın zaten yarısından çoğu yok, milli takımda olacaklar. Sakat oyuncularımız tedavi olacak" ifadelerini kullandı.

EROL BULUT'TAN HAKEME TEPKİ

Erol Bulut ise Trabzonspor´un kazandığı penaltı nedeniyle maçın hakemi Mete Kalkavan´a tepki göstererek şunları söyledi:

"Maça baktığımızda oyana istediğimiz şekilde başladık ve istediğimiz şekilde de öne geçtik. 2-0 öne geçtikten sonra rakip oyunu 2-2 getirdi. Buna izin vermemiz gerekiyordu. Nedense rakip golleri nasıl buldu ona bakmak lazım. İlk golü iyi pas organizasyonu yaparak golü buldu. İkinci golü penaltıdan verdi. Futbolda benim bilmediğim kurallar mı var? Sezon başında herkes okuyor. Bize de geliyor, biz de bakıyoruz. Topu futbolcunun bir yerine çarpıp eline geldiyse ben penaltı olmadığını biliyorum. Çünkü o şekilde okudum. Dünyanın her yerinde de aynı şekilde. Mete hoca kurallara tekrar bakması gerektiğini düşünüyorum. Tamam penaltıyı verdin, biz yanlış biliyoruz. İkinci yarıda Trabzonsporlu oyuncunun yerden sekerek eline top çarpıyor ona neden penaltı vermiyor. Yediğimiz 3'üncü gol. Gomez'in direkt bizim oyuncumuza hamlesi var. Faul var ve verilmiyor. 3-2 kaybettik o bizim sorunumuz. Kendi aramızda konuşuruz. Ama Mete Kalkavan'ın iki penaltıda, 3'ncü golde verilmeyen faul. Bunu oturup konuşmamız gerekiyor. Adaletli maç yönetilmesi gerekiyor. Geçen sene de aynı şeyleri konuştuk. Burada verilmeyen penaltı. Verilmeyen kırmızı kart. Bu sene aynı şekilde devam ediyor. O yüzden Türk futbolunu bir yerlere getirmek istiyorsak doğru işler yapmamız lazım. Adaletli olmayan yerde hiç bir şey işlemez."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

