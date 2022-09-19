Trabzon´da kadın polis memuru evinde ölü bulundu

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Selçuk BAŞAR/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Beşikdüzü ilçesinde polis memuru İlknur Erim Bahadır (45) evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Beylik tabancası yanında bulunan Bahadır´ın ölümü araştırılıyor.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis lojmanlarından akşam saatlerinde silah sesi geldiğini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri Bahadır´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadın polisin yanında beylik tabancası ve 1 boş kovan bulundu. Bahadır´ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Beşikdüzü Selçuk BAŞAR

2022-09-19 22:36:15



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