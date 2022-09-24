Bakan Soylu: Türkiye, dünyanın her tarafına ulaşabilecek kabiliyette (3)

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AÇILIŞLARA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Araklı ilçesinde hizmete alınan Hükümet Konağı ve belediye hizmet binasını ziyaretinin ardından AK Parti Ortahisar İlçe Teşkilatı binası, Pelitili Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni emniyet hizmet binası açılış törenlerine katıldı. Kent merkezinde hemşerileri ile bir araya gelen Bakan Soylu, Ortahisar Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanıp, Trabzon Valiliği olarak hizmet vermeye başlayan tarihi binanın da açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Bakan Soylu, tarihi binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞARAleyna KESKİN

2022-09-24 22:37:57



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