Bakan Soylu: Türkiye, dünyanın her tarafına ulaşabilecek kabiliyette (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu: Türkiye, dünyanın her tarafına ulaşabilecek kabiliyette (3)

DHA

Bakan Soylu: Türkiye, dünyanın her tarafına ulaşabilecek kabiliyette (3)


AÇILIŞLARA KATILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Araklı ilçesinde hizmete alınan Hükümet Konağı ve belediye hizmet binasını ziyaretinin ardından AK Parti Ortahisar İlçe Teşkilatı binası, Pelitili Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni emniyet hizmet binası açılış törenlerine katıldı. Kent merkezinde hemşerileri ile bir araya gelen Bakan Soylu, Ortahisar Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanıp, Trabzon Valiliği olarak hizmet vermeye başlayan tarihi binanın da açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Bakan Soylu, tarihi binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞARAleyna KESKİN
2022-09-24 22:37:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da konuştu:
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da konuştu:
Türk-Gürcü İş İnsanları Forumu, TTSO'da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Türk-Gürcü İş İnsanları Forumu, TTSO'da ...
Bakan Soylu: Türkiye, dünyanın her tarafına ulaşabilecek kabiliyette (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Türkiye, dünyanın her tarafına ...
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını ...
Trabzon ve çevre illerde KPSS heyecanı
YEREL HABERLER Trabzon ve çevre illerde KPSS heyecanı
Trabzon'da atıl durumdaki okullar yaşam merkezine dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Trabzon'da atıl durumdaki okullar yaşam merkezine ...
Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
"Trabzon-Batum Dostluğu Güçlendirme ve Pul Tanıtımı" iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER "Trabzon-Batum Dostluğu Güçlendirme ve Pul Tanıtımı" ...
Trabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat etti
YEREL HABERLER Trabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat etti
Trabzonspor Kulübü, bazı departmanlarında yeniden yapılandırmaya gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulübü, bazı departmanlarında yeniden ...
Akçaabat Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları sürüyor
YEREL HABERLER Akçaabat Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelere ...
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü ...
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Trabzon'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Trabzon'da "Batum Günleri" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek
YEREL HABERLER Trabzon'da "Batum Günleri" kapsamında çeşitli ...
Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı'ndan Başkan Genç'e ziyaret
YEREL HABERLER Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı'ndan Başkan ...
Kendisi nakil beklerken kardeşinin organlarının bağışlanmasını sağlayan ağabey örnek oldu
YEREL HABERLER Kendisi nakil beklerken kardeşinin organlarının ...
'Acil bekleyenler var, alamam' dediği kardeşinin organları, 5 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER 'Acil bekleyenler var, alamam' dediği kardeşinin ...
AK Parti Trabzon Milletvekili Cora'nın içinde bulunduğu araç kaza yaptı
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon Milletvekili Cora'nın içinde ...
DKİB'in UR-GE Projesi Ticaret Bakanlığınca onaylandı
YEREL HABERLER DKİB'in UR-GE Projesi Ticaret Bakanlığınca onaylandı
İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılacak
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Ortahisar İlçe ...
Trabzon'da aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.