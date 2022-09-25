Zigana Dağı'ndan karayoluna düşen kayaları sürücüler temizledi

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Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZONGümüşhane karayolunun Zigana Dağı mevkisinde, dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü. İrili ufaklı çok sayıda kaya parçası, yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkinde akşam saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü karayolu, ulaşıma kapandı. Olay sırasında, yoldan geçen herhangi bir araç olmaması, olası faciayı önledi. Yolu kullanmak isteyen sürücüler ise araçlarından inerek irili ufaklı çok sayıdaki kaya parçasını elleriyle yoldan kaldırarak, kenara taşıdı. Bir süre trafiğe kapanan yol, vatandaşların müdahalesi sonucu tekrar ulaşıma açıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Maçka Aleyna KESKİN

2022-09-25 19:33:37



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