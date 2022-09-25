Maxi Gomez: Beklentilerin büyük olduğunun farkındayım



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un İspanya LaLiga ekibi Valencia'dan kadrosuna kattığı Uruguaylı santrfor Maxi Gomez basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gomez, "Başarılı olmak kolay olmayacak tabi ki ama son şampiyona geldim. Beklentilerin büyük olduğunun farkındayım" dedi.

Spor Toto Süper Lig´in 8´inci haftasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor´da hazırlıklar sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan idman öncesinde Trabzonspor´un Uruguaylı oyuncusu Maxi Gomez basının karşısına çıktı. Trabzonspor´a sezon başında katılan forvet oyuncusu, transfer sürecini ve takıma adaptasyonuyla ilgili açıklamalar yaptı.

"TRABZONSPOR BANA GÜVENDİ"

Trabzonspor´a transfer olmadan önce isminin birçok kulüple gündeme geldiğini söyleyen Maxi Gomez, "İsmim birçok takımla anıldı, çok şeyler yazıldı çizildi ama işin sonunda Trabzonspor´dayım. Bana güvenen ve bu fırsatı veren Trabzonspor oldu. Ben de saha içinde oynadığım süre boyunca Trabzonspor´a ve Trabzon halkına bu sevginin, bana verilen bu şansın karşılığını iyi oyunumla göstermek istiyorum" dedi.

"TAKIMA YARDIMCI OLABİLMEK DAHA ÖNEMLİ"

İspanya´daki kariyerine iyi başladığını ancak taraftarın beklediği kadar gol atamadığı için eleştirildiğini belirten Gomez, "Bir santrfor oyuncusundan insanlar her zaman gol atmasını bekliyor. Benim kafamdaki 9 numara oyuncusu tabi ki goller atmalı ama bunun yanında takımın hedefine ulaşmasına yardımcı olmalı, mücadele etmeli. Bende bunu yapmaya çalışıyorum. İlk hedefim tabi ki gol atmak ama golden daha önemli olan şey takıma yardımcı olabilmek" diye konuştu.

"HIZLI İLERLEDİ"

Trabzonspor´a transfer sürecini anlatan Gomez, "Biraz hızlı ilerleyen bir süreç oldu. Galatasaray´da oynayan Torreira ve Muslera çok yakın arkadaşlarım. Transfer sürecim birkaç gün içerisinde başladı ve bitti. Arkadaşlarımla çok fazla görüşme ve onlara soru sorma fırsatım olmadı. Buraya gelişimde ikna süreci çok çabuk oldu" ifadelerini kullandı.

"ADIM ADIM GİTMEYE ÇALIŞIYORUM"

Trabzonspor´a transfer olduktan hemen sonra önemli karşılaşmalara çıktığını ifade eden Gomez şöyle konuştu:

"Gelir gelmez hemen oynamaya başladım ve benim için çok hızlı oldu. Nereye geldiğimi tam çözemeden bütün arkadaşlarım gibi birçok maç oynamaya başladık. Geldiğimde büyük bir takıma geldiğimin farkındaydım. Taraftarların da ne kadar desteklediğini biliyordum. Kazandığımız son iç saha maçında insanların bizi ne kadar desteklediklerini gördük. Hangi seviyede olduğumu ve bu ligin yarışmacı olduğunu biliyorum. Başarılı olmak kolay olmayacak tabi ki ama son şampiyona geldim. Beklentilerin büyük olduğunun farkındayım. Sezon başlangıcında Valencia´daki sakatlığımdan dolayı 4-5 maç kaçırmıştım. Buraya geldiğimde Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi´nde gruplar ve önemli lig maçları oynadık. Adım adım gitmeye çalışıyorum ama bireysel hedeflerimin en büyüğü dünya kupasına katılabilmek"

"NASIL BAŞARILI OLABİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"

Uruguaylı golcü, Süper Lig´de ve Trabzonspor´da yüksek kaliteli oyuncular olduğunu belirterek, "İspanya Ligi´nin ne kadar önemli olduğu biliniyor. Buraya gelince gördüklerim beni şaşırttı. Buraya geldiğimde çok yüksek kalitede oyuncular, dünyanın büyük takımlarında oynayan oyuncular olduğunu gördüm. Bu büyük oyuncularla birlikte oynayabilmek sizi de çok yarışmacı kılıyor. Trabzonspor´un da bu ligde nasıl şampiyon olduğunu biliyoruz. Çok mücadele ederek, oyuncularının kalitesiyle, harika hocasıyla birlikte şampiyon oldu. Bu ligde neler yapmam gerektiğini ve nasıl başarılı olabileceğimizi biliyoruz" dedi.

"UMUT, HARİKA GELECEĞİ OLAN BİR OYUNCU"

Takım arkadaşı Umut Bozok için övgü dolu ifadeler kullanan Gomez şunları söyledi:

"Umut Bozok harika bir oyuncu ve beraber oynadığınızda sizi rahatlattığını görüyorsunuz. Bence harika geleceği olan bir oyuncu. Daha önce oynadığı takımlarda çift santrfor oynamıştı. Kime sorarsanız herkes çift santrforun daha rahat olduğunu söyler ama benim işim sahada işimi en iyi şekilde yapabilmek. Nasıl bir sistemle oynayacağımızın kararı her zaman hocamızın olacaktır. Bizim de oyuncular olarak tek yapmamız gereken hocamızın isteklerini yerine getirebilmek ve takım için mücadele edebilmek"

"KENDİMDEN BÜYÜKLERİ DİNLEDİM VE ÖNERİLERİNE KULAN VERDİM"

Takım arkadaşları ve teknik direktör Abdullah Avcı ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını anlatan Gomez, "Hocamız Trabzonspor´a geldiğim ilk gün yanına çağırıp benden neler beklediğini ve nasıl daha iyi oynayabileceğimi bana tarif etti. Bu bir oyuncu olarak sizi çok rahatlatan bir durum. Aynı yollardan geçmiş ve benzer pozisyonlarda oynamış birisi sizi daha net anlayabiliyor. Sistemi incelediğinizde hücum oynayan bir takımız ve bu durum oyuncu olarak sizi rahatlatıyor ve mutlu ediyor. Hayatım boyunca kendimden büyükleri dinledim ve önerilerine kulak verdim. Takım arkadaşlarım arasında çok tecrübeli oyuncular var. Onları ve hocamı dinleyip isteklerini yapmaya çalışıyorum" dedi.

"ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINI GÖRDÜM"

Trabzonspor´a transfer olmadan önce de Süper Lig´i takip ettiğini ve Trabzonspor´un şampiyonluk kutlamalarını gördüğünü söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Takip ettiğim ve fark etmeye çalıştığım oyuncular vardı. Trabzonspor´un bana olan ilgisini duyduktan sonra çok daha derinden araştırmaya çalıştım. Trabzonspor´un şampiyonluk kutlamalarını gördüm. Bu yıl yine aynısını tekrar yaşatabilmek istiyoruz. Özveriyle çalışarak yine aynısını yaşatmak istiyoruz. En son maçta da sahaya çıkıp taraftarı gördüğünüzde onların ne kadar mutlu edeceğini de gözlerinin içinde görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maxi Gomez´in açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-09-25 20:20:48



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