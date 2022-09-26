Trabzonspor´da Trondsen´in sözleşmesi feshedildi

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´da sakatlıkları nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Anders Trondsen ile yollar ayrıldı.
Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500 EUR fesih tazminatı ödenecektir" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL
2022-09-26 13:41:57
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