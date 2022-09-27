Marc Bartra, golden sonra dans eden minik taraftarla buluştu



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un İspanyol oyuncusu Marc Bartra, Gaziantep FK maçında attığı golden sonra dans ederek sevinen minik taraftar Çınar Ayık ile buluşarak imzalı forma hediye etti.

Spor Toto Süper Lig´in 7´nci haftasında oynanan Trabzonspor Gaziantep FK maçında takımın yeni transferlerinden Marc Bartra, karşılaşmanın uzatma dakikalarında takımını 3-2 galip getiren golü kaydetti. Statta ailesiyle maçı izleyen ve Bartra´nın golüne sevinen Çınar Ayık (10) isimli çocuk, gol sevincini bağırarak ve dans ederek gösterdi. Çınar´ın ilginç dansını kaydeden taraftarların sosyal medyada paylaştığı video ilgi çekti. Bartra´nın sosyal medyada duyuru yaparak ulaşmaya çalıştığı Çınar Ayır, İspanyol oyuncuyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde buluştu.

"ADAMSIN ABİ"

Küçük çocuk maçta kaydedilen dans videosunu futbolcuyla birlikte izleyerek, İspanyol oyuncuya `Adamsın abi´ anlamına gelen "Come estas hermano" sözleriyle seslendi. İspanyol oyuncu ilgiyle karşıladığı küçük taraftara imzalı formasını hediye etti. Neşeli geçen buluşmanın videosu Trabzonspor tarafından paylaşıldı.

"KENDİMİ TUTAMADIM"

Gol sevinci dansını ve Bartra ile buluşmasını anlatan Çınar Ayık, "Gol sevincini herkes paylaşmış. Marc Bartra da paylaşmış. Ben de o sırada okuldayım. Annem beni aradı. Çok mutlu oldum. Son saniyelerde gol olacağını düşünüyordum. Gol olduktan sonra kendimi tutamadım. Bu dansı yapacağımı bilemedim. Bir an sevindim. Formayı hayatım boyunca saklayacağım. Çok mutlu oldum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Trabzonspor tarafından paylaşılan Marc Bartra ile çocuk taraftarın buluşma videosuDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-09-27 17:10:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.