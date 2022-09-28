Trabzon'da, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü 

Salim SARIKOÇ/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, kontrolden çıkarak 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hasan Odabaş (78), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam, Köprübaşı ilçesi Beşköy-Emirgan mevkisinde meydana geldi. Hasan Odabaş´ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, 200 metrelik uçuruma devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden ağır yaralı çıkarılan Hasan Odabaş, kaldırıldığı Köprübaşı Devlet Hastanesi´nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Salim SARIKOÇ
2022-09-28 11:22:19
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