3 okul değiştiren öğrenciler, heyelan korkusundan kurtulamadı (2)



MAHALLEDE YENİ OKUL İÇİN ARAYIŞ

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nce, Yomra ilçesinde heyelan riski nedeniyle kapatılan okullardaki eğitim sürecine ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Bölgede riskli alan dışında yeni okul yeri inşası için araştırmanın sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "AFAD ilgili bölgeyi renkli bölge ilan edince İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okula herhangi bir şey yapılamıyor. Öğrenciler daha önceden taşındığı gibi bu yıl da Çamlıyurt İlkokulu ve Ortaokulu´na taşınıyor. Sayın valimizin bilgisi dâhilinde riskli alan dışında okul alanı yeri araştırılıyor. Başka bir yer alanı bulunduğunda yeni okul yapılabilecektir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon

2022-09-28 15:16:09



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