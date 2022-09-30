Bir ailenin yok olduğu kazada, otomobil çöp konteynerine çarpıp havalanarak şarampole uçmuş



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ARSİN (Trabzon), (DHA)TRABZON´da kontrolden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu, sürücü Mehmet Güngörmüş (32) ile eşi Emine (27) ve oğulları İnayet (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş'ün (3) hayatlarını kaybettiği kazanın nedeni araştırılıyor. İlk tespitlere göre, otomobilin yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp havalanarak bariyerlere takılmadan şarampole uçtuğu ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Arsin ilçesi girişi Karadeniz Sahil Yolu´nda meydana geldi. Mehmet Güngörmüş yönetimindeki 31 ADS 672 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Mehmet, eşi Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüş'ü ağır yaralı olarak araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yomra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Güngörmüş çifti ile 2 çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZİYARETE GELMİŞ

Hatay´da bir lisede müdür yardımcısı olduğu belirtilen Mehmet Güngörmüş'ün, ailesi ile Trabzon´da yaşayan kardeşini ziyarete geldiği, Rize´nin Ayder Yaylası´na yaptıkları gezi sonrası dönüş yolunda da kaza yaptıkları belirtildi. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturmanın devam ettiği kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini nasıl kaybettiğine yönelik bir tespit yapılamadığı belirtildi. Trafik ekiplerinin hazırladığı tespit tutanağına göre; yol kenarında çarparak altına aldığı çöp konteynerinin kızak görevi görmesi sonucu havalanan otomobilin bariyerlere takılmadan 50 metreden şarampole uçtuğu tespit edildi. Kazanın güvenlik kamerası kayıtlarında, sürücünün aniden otomobili ile önce sağdaki güvenlik şeridine yöneldiği, ardından ise çöp konteynere çarptığı yer aldı.

`KONTEYNER, BARİYERLERE ÇARPMADAN ARACI UÇURMUŞ´

Kaza seslerini duyup iş yerinden çıktığını anlatan Ali Yılmaz, "Biz de ne olduğunu anlamadık. Sesleri duyunca çıktık dışarıya. Zaten görünürde bir şey de yoktu. Biz ilk geldiğimizde burada hurdaya dönmüş çöp konteynırını gördük. Araç uçuruma yuvarlandığı için görünmüyordu. Fark edilecek gibi de değildi zaten. Seyir halindeki bir araçta bulunanlar olayı görmüş. Onlar zaten sağlık ekiplerine ihbarda bulundular. Hemen ambulanslar geldi. İlk önce bir çocuk çıkarttılar. Daha sonra anne ve babayı çıkarttılar. Çöp konteynerine araç çarpınca makara vazifesi yapmış. Ve burada bulunan bariyerlere çarpmadan aracı uçuruma uçurmuş. Maalesef üzücü bir olay. Olmayacak olan olay oldu. Bariyere çarpsaydı uçuruma uçmazdı araba, yolda kalırdı. Belki de o kazadan yaralı kurtulurlardı. Ama ecel. Keşke elimizden bir şey gelseydi" diye konuştu.

'GÖRÜNÜRDE BİR ŞEY YOKTU´

Esnaf Tarık Çakır ise "Biz de seslere çıktık dışarıya. Görünürde bir şey yoktu. Uçurumdan aşağıya bakınca aşağıda ters dönmüş bir araç olduğunu gördük. Bir aile o kazada hayatını kaybetti. Biz de güvenlik kamerası görüntülerinden izledik. Burada bulunan çöp konteynerlerine araç çarpınca havalandı ve uçuruma uçtu. Buradaki bariyerlere bile çarpmadı araba. Allah´ın takdiri. Allah geride kalanlara sabır versin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Arsın Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2022-09-30 15:09:26



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