Sokakta yürürken seken kurşunla vurulduğu anlar kamerada

Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)TRABZON'un Ortahisar ilçesinde G.K., tabancayla vurduğu Uğur Çakır'ı yaralarken, seken kurşunlardan biri de yüzüne isabet eden Onur Mert'i yaraladı. Mert´in kalabalıkta yürüdüğü sırada yaralandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Ortahisar ilçesinde kentin en kalabalık sokağı olan, yayaların kullandığı Uzun Sokak´ta meydana geldi. G.K., bir iş yerinin önünde duran Uğur Çakır´a tabanca ile ateş etti. Çakır bacaklarından yaralanırken, seken kurşunlardan biri sokakta yürüyen Onur Mert´in yüzüne isabet etti. Çakır ve Mert kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
O ANLAR KAMERADA
Trabzon´a gezmek için geldiği öğrenilen Onur Mert´in vurulduğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kalabalık sokakta yürüyen Mert´in bir anda yüzünü tutarak yığıldığı, silah sesleri üzerine kalabalığın sokakta panikle kaçıştığı yer aldı. Bu arada ayağından vurulan Uğur Çakır´ın olay yerine gelen babası ise fenalık geçirdi.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL
2022-09-30 22:51:44
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