Seken kurşunla vurulmuştu; gözünü kaybetti (2)

TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Trabzon´un Ortahisar ilçesinde, sokakta yürürken seken kurşunla vurulan ve sol gözünü kaybeden Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü'nde Tarsundağı Orman İşletme Şefi orman mühendisi Onur Mert´in tedavisi sürüyor. Mert'in ablası Arzu Mert Şimşek, kardeşinin ameliyat edildiğini belirterek, "Ameliyatta göz bütünlüğü korumaya çalışıldı. Kurşun gözün arkasında bir yerde kaldı. Ankara´da bir hastanede kurşunun alınması için bir ameliyat daha geçirecek. Kardeşimin ve bizim hayatımız alt üst oldu. Yazık değil mi? O kadar insanın içerisinde silah nasıl kullanılır? Bu konuda davacı olacağız, kişinin en üst cezayı alması için mücadele edeceğiz" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Aleyna KESKİN
2022-10-01 19:38:44
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