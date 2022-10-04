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Bakan Muş: Eylül ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıdır (2)

DHA

Bakan Muş: Eylül ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıdır (2)


İHRACATIN YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon'da, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ardından Köprübaşı ve Sürmene ilçelerinde AK Parti İlçe Başkanlıkları ile esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bakan Muş ardından kentte bir otelde düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı.
Burada konuşan Bakan Muş, Trabzon'un Türkiye ihracatında ilk 20'nin içerisinde yer aldığını belirterek, "Sabahleyin Trabzon'da eylül ayı ihracat rakamlarımızı açıkladık ve şimdiye kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamlarına ulaştığımızı kamuoyuyla paylaştık. Trabzon'a sadece mal ihracatı olarak bakmamız eksik. Sabah Büyükşehir Belediye Başkanımızın da söylediği turizm ve buna ilave olarak hizmet ihracatıyla değerlendirilmesi gereken bir il olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sanayinin gelişebilmesi için hepinizin malumu arazi ya da sanayileşmenin, fabrikaların kurulabileceği, altyapının yapılabileceği coğrafyanın da müsait, uygun olması lazım. Trabzon, dağ ve deniz arasında sıkışmış ve bu zor coğrafyada şehirleşme adına büyük başarılar ortaya koymuş bir şehir. Fakat burada sanayileşmede o büyük alanı oluşturmanın maalesef mümkünü yok. Dolayısıyla bu şartlar altında dahi ihracat noktasında Türkiye'de ilk 20'nin içerisinde olması gerçekten büyük bir başarı. Şimdi buna ilave olarak bize hizmet ihracatında ne gibi adımlar atabiliriz, hangi projeleri ortaya koyabiliriz sadece bakanlık olarak bizim değil aynı zamanda yerel yönetimlerin, aynı zamanda valiliğin, aynı zamanda buradaki ihracatçılar birliği ve ticaret sanayi odasının da üzerine düşen çeşitli ödevler ve görevler var. Biz bakanlık olarak bu konuda bir çalışma başlatacağız. Dolayısıyla önce resmi net bir şekilde görmemiz lazım, o gördüğümüz resme göre yatırımları, projeleri geliştirmek lazım ve her paydaşa hangi görev ve sorumluluk düşüyorsa, o paydaşın o görev ve sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle yaparsak şehri gelir olarak çok daha farklı bir lige, şehri altyapı olarak çok daha farklı bir yere, şehri uluslararası noktada çok daha farklı bir pozisyona yükseltmiş oluruz diye düşünüyorum" diye konuştu.
'İHRACATIMIZI ARTIRIYOR'
Dünya ekonomisinin zor günlerden geçtiğini belirten Bakan Muş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Gerginlikler çok fazla. Dünyada 3 ay sonrasını, 2 ay sonrasını inanın şu an hiç kimse tahmin edemiyor. Emtia fiyatları ne olacak, enerji fiyatları ne olacak? Bunlara erişilebilirlik hangi noktada olacak, lojistik imkanları ne olacak, siyasi olarak, dünya siyasetinde hangi gerilimlere dünya gebe kalacak? Bu soruların cevabını şu an tam olarak verebilen yok. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu şartlar altında ihracatımızı artırıyor, bu şartlar altında ekonomik büyümemizi sağlıyoruz. Türkiye'nin makro dengelerine baktığınız zaman yani temel makro intigatörlerine baktığınız zaman buradaki rakamları Türkiye'nin iyi. Şu an dünyanın ve bizim de uğraştığımız en önemli mesele enflasyon meselesidir. Enflasyon dışındaki rakamlarına baktığınız zaman Türkiye'nin, büyüme rakamlarına, bütçe açığına, borç yüküne, bunun oranlarına, bankacılıktaki rasyolara, sermaye kriterlerine, şirketlerin son dönemdeki bilançolarının nasıl düzeldiğine baktığınız zaman Türkiye'nin temel intigatörlerinde çok bir sorun yok. Hatta emsalleriyle mukayese ettiğiniz zaman çok daha iyi bir noktada olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Dolayısıyla gelecek Türkiye için aydınlıktır. Gelecekle alakalı Türkiye'nin önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirme potansiyeli mevcuttur. Türkiye bir yolu tercih etmiştir, üreterek döviz getirdiği, mal ve hizmet ihracatı yaparak ülkeye döviz kazandırma yolunu net bir şekilde seçmiştir ve bu şekilde Türkiye'nin önünü açmayı, kalkındırmanın formülünü burada ortaya koymuştur. Dolayısıyla buradan geri adım atılmayacaktır ve biz üreterek, ihracat yaparak, mal ve hizmet satarak Türkiye'yi kalkındıracağız."
'BU YIL 250 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİ YAKALAYACAĞIZ'
İhracatçıların Türkiye'ye güvenmesini ve yatırımlarına devam etmesini söyleyen Bakan Muş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye'nin önümüzdeki hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız. Burası gerçekten demokrasisi ile hukuk sistemi ile devlet yapısıyla çok ciddi mesafe kat etmiş, bunu farklı farklı coğrafyalarda bulunan ziyaretlerimizde, farklı ülkelerde yaptığımız mukayeselerde çok daha iyi görme imkanına sahip oluyoruz. Bu açıdan inşallah bu yıl 250 milyar dolarlık hedefini yakalayacak bu ülke ve önümüzdeki yıl da bunun üzerine koyarak ilerlemeye devam edeceğiz. Tüm ihracatçılarımızı ve sanayicilerimizi Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünde göstermiş oldukları yolda almış oldukları görevden dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Yarınlar bizimdir, Türkiye'nin önü parlaktır, Türkiye'ye güvenin ve yatırımlarınızı buna göre yapmaya devam edin."
Törende, Türkiye ve Trabzon ekonomisine 2021 yılında üretim, istihdam ve ihracat ile katkı sağlayan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) üyesi ihracatçılara ödülleri verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN
2022-10-04 22:18:29

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