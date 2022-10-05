Trabzon'da sel, taşkın ve kayıp arama-kurtarma tatbikatı 



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TRABZON'un Araklı ilçesinde, 301 arama-kurtarma görevlisi ile 76 aracın yer aldığı sel ve taşkın ile kayıp arama-kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, senaryo gereği derede mahsur kalanları, zamanla yarışan ekipler kurtardı.

Araklı ilçesinde, 301 personel ve 70 araç ile sel ve taşkın ile kayıp arama-kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta AFAD, itfaiye, UMKE, 112, AKUT ekipleri ile Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi'nin (TTAKE) katılımıyla dere içi kurbağa adam araması, köpek eşliğinde kıyı kenar araması, suda sürüklenen araç içinden kazazede tahliyesi, suya kapılan kazazedenin ip istasyonlarıyla tahliye edilmesi gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta, senaryo gereği yoğun yağış nedeniyle Kara Dere taştı. Dereye düşen TIR içinde 2 kişi mahsur kaldı, 2 kişi ise yaralı olarak kenarda kurtarılmayı bekledi. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, su altında yapılan aramada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralılar da güvenli bölgelere alınırken, arama köpekleri bölgede arama yaptı.

'AFETİ YAŞIYORMUŞ GİBİ MÜDAHALELERDE BULUNDULAR'

Tatbikata katılan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 2022'nin 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edildiğini hatırlatarak, "Bu yıl daha önce sayın bakanımızın da katılımı ile Vakfıkebir ilçesinde bir tatbikat gerçekleştirmiştik. Bugün onun devam niteliğinde, bu defa Araklı ilçemizde bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. 301 personel ve 76 aracımızla bu tatbikat yapıldı. AFAD, itfaiye, UMKE, AKUT ekiplerimizin yanı sıra DSİ ve diğer kurum kuruluşlarımız bu tatbikatta yer aldı. Hep birlikte sahadayız. Trabzon bölgemiz, zaman zaman afetlere maruz kalan bir bölge. Biz de bu afetlerde görev alan tüm personellerimizi dinamik ve her an afete hazır halde tutma adına bu tür tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Rabb´im memleketimizi, milletimizi bölgemizi bu tür afetlerden korusun. Sanki afeti yaşıyormuş gibi yapmış oldukları müdahalelerle arkadaşlarımız hazır olduklarını gösterdiler. Onları da tebrik ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Araklı Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2022-10-05 13:12:47



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