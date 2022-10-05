Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, hastaneye kaldırıldı

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kalp rahatsızlığı geçirerek hastanede tedavi altına alındı.Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Divan Başkanlık Kurulu Başkanımız Sayın Ali Sürmen, bugün öğle saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası Trabzon Ahi Evren Kalp ve Damar Hastanesi´nde tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumu iyi olup müşahede altında tutulan Ali Sürmen´e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-10-05 20:46:37



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