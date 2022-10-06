Fransız polisinden, Trabzonspor taraftarlarına tepki çeken arama

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Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3'üncü maçında Trabzonspor´un Monaco'ya konuk olduğu maç öncesinde Fransız güvenlik güçlerinin bordo mavili taraftarları köpekle araması tepki çekti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H grubundaki rakibi Monaco ile karşı karşıya geldi. TSİ 19.45´te başlayan karşılaşma öncesinde maçı izlemek için II. Louis Stadyumu´na giden taraftarlara Fransız polisleri tarafından arama yapıldı. Stat girişinde güvenlik gerekçesiyle yapılan aramalara kurt köpekleri eşlik etti. Maça girmek için stat önünde bekleyen taraftarların sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

II. Louis Stadyumu önünde Fransız polislerin köpeklerle yaptığı arama görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-10-06 21:30:18



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