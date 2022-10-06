Abdullah Avcı: Kırmızı kart kararının doğru olduğunu düşünüyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı: Kırmızı kart kararının doğru olduğunu düşünüyorum

DHA

Abdullah Avcı: Kırmızı kart kararının doğru olduğunu düşünüyorum


"Kendi oyuncumu sorgulayabilirim""Bakasetas'ın ayağında kanama vardı""Sağ ve sol bekte rotasyon yapma şansım yok"Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bizim gibi bir takımın bu seviyede 10 kişi kalmaması gerekiyor" dedi.
UEFA Avrupa ligi H Grubu 3'üncü maçında Trabzonspor, deplasmanda Monaco'y 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Maxi Lopez'in gördüğü kırmızı kartın doğru olduğunu düşündüğünü dile getiren Avcı, "Faul kazandık, kırmızı kart yedik. Sonradan baktığımda kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde kırmızı kart görmemiz doğru değil. Sonrasında oyunu tutmak istedik. İlk gelen top gol oldu. Devamında dengeyi korumak istedik. Ancak 45'te penaltıyla 2-0 mağlup içeri girdik. İkinci yarıya 2-0 değil 1-0 girebilseydik formasyon değişikliğine gidecektik ama oyunu biraz daha 2-0 olarak tutmak ve götürmek istedik. 55'inci dakikada 2 tane oyuncu değişikliği yaparken üçüncü golü duran toptan ve kornerden yedik. Sonrasında da 2 değişiklik yaparak 4-3-2 formasyonunu aldık. Topu çevirdiğimizde sonrasında iyi bir gol bulduk.  Atamadığımız final pasları var. Bu seviyede 90 dakika 11'e 10 oynamak çok kolay bir süreç değil. Oyunun içinden cebimize koyacağımız olumlu şeyler de var, olumsuzluklar da var. Uluslararası seviyede bu kadar seviye 10 kişi kalmak kolay değil. Süreci bugün itibariyle kaybettik. 3 maç var, 2'si içerde. Ben bu gruptan iyi şekilde çıkacağımızı, kazanarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Yarından itibaren toparlanıp lige en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştum.
"KENDİ OYUNCUMU SORGULAYABİLİRİM"
Monaco maçının analizini yapacaklarını söyleyen Avcı, "4 gün sonra lig maçı var, sonra da 3 maçımız var. Parça parça bunlara hazırlanacağız. Gruptan herkes çıkabilir. Son 3 maçın ikisi kendi evimizde olacak. Taraftara verdikleri pozitif destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bugün 11'e 11 devam etse belki de kazanabilirdik. Biz oyun içinde formasyon değişiklikleri yaptık. Nasıl cevap aldık, alamadık ona bakacağız. Hakemlerin verdiği kararların hepsi doğru. Bizim gibi bir takımın bu seviyede 10 kişi kalmaması gerekiyor. Kendi oyuncumu bu anlamda sorgulayabilirim" şeklinde konuştu.
"BAKASETAS'IN AYAĞINDA KANAMA VARDI"
Bakasetas'ın sakatlığıyla ilgili bilgi veren Avcı, "Çok özel bir oyuncu ve özel karakter. Her şeyin içinde olmak istiyor. Son Yunanistan milli maçında ilk maçta sakatlandı. Ayağında ciddi kanama vardı. Son maçında milli takımda o kanamayla oynamasını beklemiyordum ama yine de 25 dakika oynadı. Kayseri maçında süre olarak oynatacaktık ama oyun öyle bir aktı ki, oyun içinde sonuna kadar tuttuk. Kanama çok yükseldi. Maçtan sonra kendisi ve sağlık ekibinden aldığım bildirimde pas geçilmesi, az süre alması gerektiğini yoksa ayaklarında başka bir şey hissetmeye başladığını kendisi de ifade etti. Planımız Bakasetas'ı kaybetmek değil uzun vadeli kazanmaktı. Kasımpaşa'ya kadar iyi bir dinlenme süreci olacak" ifadelerini kullandı. 
"SAĞ VE SOL BEKTE ROTASYON YAPMA ŞANSIM YOK"
Maçta Hugo'yu yedek kulübesinde tutmasına yönelik soruyu yanıtlayan Avcı, "2-3 kulvarda yarışan takımlar rotasyonlarını yapıyorlar. Bazen oyuncunun sakatlanma riskine, oyunun planına göre değişebiliyor. Hugo ve Denswil de bunlardan bir tanesi. Sağ ve sol bekte rotasyon yapma şansım yok. Aslında Yusuf Yazıcı da oyunda iyi şeyler yaptı. Onu da sakatlanma riskinden dolayı çıkartmak zorunda kaldım. Bazen rakibe göre, bazen sakatlanma riskine göre, bazen de oyuncuya göre bu değişimleri yapabiliyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-10-06 23:19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Monaco - Trabzonspor: 3- 1
YEREL HABERLER Monaco - Trabzonspor: 3- 1
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. hafta maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
YEREL HABERLER Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. hafta ...
Trabzon'da 108 kişi törenle usta öğretici belgesi aldı
YEREL HABERLER Trabzon'da 108 kişi törenle usta öğretici belgesi ...
Fransız polisinden, Trabzonspor taraftarlarına tepki çeken arama
YEREL HABERLER Fransız polisinden, Trabzonspor taraftarlarına tepki ...
Trabzon'da havaya ateş eden kişi yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da havaya ateş eden kişi yakalandı
Trabzon'da evin odalarında kurutulmaya bırakılmış 4,5 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Trabzon'da evin odalarında kurutulmaya bırakılmış 4,5 ...
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'dan Mevlit Kandili mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'dan ...
Doğu Karadeniz'den 9 ayda 972 milyon dolarlık ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'den 9 ayda 972 milyon dolarlık ihracat ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon Büyükşehir Belediyesinin projesine ödül
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon Büyükşehir ...
Semanur, üniversiteye geleceği gün hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Semanur, üniversiteye geleceği gün hayatını kaybetti
Trabzonspor'dan, Alman teknik direktör Jürgen Sundermann için başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan, Alman teknik direktör Jürgen ...
Abdullah Avcı: Umarım oyunun karşılığını alırız
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Umarım oyunun karşılığını alırız
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, ...
Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali ...
TTB'de eylül ayında 767,7 milyon liralık ürün işlem gördü
YEREL HABERLER TTB'de eylül ayında 767,7 milyon liralık ürün işlem ...
Trabzon'da 301 kişilik ekip ve 76 araçla arama kurtarma tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da 301 kişilik ekip ve 76 araçla arama ...
Uzmanlar "her ay en fazla hangi balık çıkıyorsa" onun tüketilmesini önerdi
YEREL HABERLER Uzmanlar "her ay en fazla hangi balık çıkıyorsa" onun ...
Trabzon'da sel, taşkın ve kayıp arama-kurtarma tatbikatı 
YEREL HABERLER Trabzon'da sel, taşkın ve kayıp arama-kurtarma ...
Trabzonspor, Monaco´ya gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Monaco´ya gitti
Trabzonspor kafilesi Monaco karşılaşması için Fransa'ya gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor kafilesi Monaco karşılaşması için ...
Polis memuru İlknur'un cenazesinin kaçırıldığı iddiasına soruşturma
YEREL HABERLER Polis memuru İlknur'un cenazesinin kaçırıldığı ...
Trabzonspor, Avrupa'da 144. maçına çıkıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Avrupa'da 144. maçına çıkıyor
Bakan Muş: Eylül ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıdır (2)
YEREL HABERLER Bakan Muş: Eylül ayı ihracatımız tüm zamanların en ...
Ticaret Bakanı Muş, Trabzon'da "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde konuştu:
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Muş, Trabzon'da "İhracatın Yıldızları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.