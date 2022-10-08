Boksörler Fatih Keleş ve Dilara Yücel, UBO Dünya şampiyonu oldu



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzon'da düzenlenen Universal Boxing Organization (UBO) Şampiyonası'nda ringe çıkan Türk boksörler rakiplerini devirdi. WBO Avrupa şampiyonu milli boksör Fatih Keleş, Tanzanyalı rakibini mağlup ederek UBO Dünya şampiyonu oldu. UBO Avrupa şampiyonu Dilara Yücel de Tanzanyalı rakibi Grace Mwakamele'yi yenerek Dünya şampiyonluğuna ulaştı. Kerem Özmen ve Mustafa Çolak kariyerlerinin ilk profesyonel müsabakalarına çıktıkları geceden galip ayrılarak profesyonelliğe yükseldi.

Universal Boxing Organization (UBO) ve Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu tarafından Trabzon'da boks gecesi düzenlendi. Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen özel organizasyonda 1'i kadınlarda, 5'i de erkekler olmak üzere toplam 6 müsabaka gerçekleştirildi. Çok sayıda izleyicinin katıldığı gecede boksörlerden Kerem Özmen ve Mustafa Çolak profesyonelliğe yükselme müsabakası için ringe çıkarken, Fatih Keleş ve Dilara Yücel de kemer maçına çıktı.

YUSUF YAZICI BOKS MÜSABAKASINDA

Trabzonspor'un başarılı oyuncularından Yusuf Yazıcı, zorlu gecede müsabakaya çıkan arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar salonda müsabakaları izleyen Yazıcı, ringden galibiyetle ayrılan boksörleri tebrik etti.

FATİH KELEŞ VE DİLARA YÜCEL ŞAMPİYON OLDU

Gecenin heyecanlı müsabakalarından, amatör ve profesyonel WBO Avrupa şampiyonu milli boksör Fatih Keleş, orta sıklette Tanzanyalı rakibi Kulwa Bushiri'yi 8'inci rauntta mağlup ederek UBO Dünya şampiyonluğunu ilan etti. Yarı orta sıklette UBO Avrupa şampiyonu Dilara Yücel de, Tanzanyalı rakibi Grace Mwakamele karşısında 10 raunt süren müsabakada 97-90, 99-90, 99-90 puan alarak Dünya şampiyonu oldu.

KEREM ÖZMEN VE MUSTAFA ÇOLAK PROFESYONELLİĞE GEÇTİ

Büyükler Dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu milli boksör Kerem Özmen, orta sıklet klasmanında Gürcü rakibi Giorgi Gotchoshvili'yi 4 raunt oynadığı müsabakada 40-36, 40-36, 40-36 puanla 3-0 mağlup ederek profesyonelliğe yükseldi. Uzun süredir ringlerden uzak kalan ve kariyerinin ilk profesyonel müsabakasına çıkan Türkiye şampiyonu milli boksör Mustafa Çolak ise, yarı orta sıklette Gürcü rakibi Beka Murjikneli'yi 4 rauntluk müsabakada 40-36,40-36,40-36 puanla 3-0 mağlup etti.

Kariyerinin üçüncü profesyonel müsabakasına çıkan Türkiye şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü milli boksör Yakup Şener, yarı orta sıklette Gürcü rakibi Nika Nakashidze karşısında 6 raunt süren müsabakada 60-52,59-53,59-53 puanla galip geldi. Ağır sıklet klasmanında Türkiye şampiyonu milli boksör Abdülsamet Salih, İranlı rakibi Abolhassan Pourali Madadi'yi 5'inci rauntta teknik nakavt ile mağlup etti.

FATİH KELEŞ: KEMERİ KORUYACAĞIZ

UBO kemerini kazanan ve dünya şampiyonu olan mili boksör Fatih Keleş, "Kemeri kendi şehrimde aldığım için çok gururluyum. Halkımın önünde dövüştüm. Onların desteğiyle başardım, mutluyum. Zor bir rakipti. Çok iyi mesafenin dışında tutuyordu. Mesafenin içine girmeyi çok denedim. Aparkat yumruklarıyla kesildi ve mücadeleyi bırakmak zorunda kaldı. Bu kemer bizim için dünya sıralamasında güzel bir yer edinmemizi sağlayacak. İnşallah kemeri koruyacağız ve sıralamamızı biraz daha yukarı çıkaracağız. Hedefimiz ABD'de ve İngiltere'de müsabakalara çıkmak. WBC ve WBO dünya kemerine oynamak hedefimiz" dedi.

KEREM ÖZMEN: HEDEFİM PARİS OLİMPİYATLARI

Geceden galip ayrılarak profesyonelliğe yükselen milli boksör Kerem Özmen de, "Benim için 2024'e kadar ilk ve son profesyonel müsabakamdı. Asıl hedefim 2024 Paris Olimpiyatları. Kendi şehrimde düzenlendiği için bu müsabakaya katıldım. Tek bir hedefim var, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılıp, ülkeme altın madalyayı kazandırarak Türk boks tarihinde bir ilki yaşatmak istiyorum. Türkiye büyükler milli şampiyonasına katıldıktan sonra artık olimpiyata doğru adım adım gidiyoruz. 2023'te dünya şampiyonası var. Çok çalışıp 2023'te dünya şampiyonu olup, Paris Olimpiyatları'na dünya şampiyonu bir sporcu olarak gitmek istiyorum" diye konuştu.

SERDAR AVCI: BENİ YENMESİ İÇİN HAYATINI ORTAYA KOYMASI LAZIM

Trabzon'da düzenlenen müsabakaları izlemek için gelen, profesyonel boks kariyerini namağlup sürdüren ve World Boxing Council (WBC) Asya Gümüş Kemer sahibi Serdar Avcı, kazanan sporcuları tebrik etti. Kendisinin de WBC unvan müsabakasına çıkmaya hazırlandığını söyleyen Serdar Avcı, "Muhammet Ali ve Myke Tyson gibi isimlerin kazanmış olduğu bu unvanı kazanmak benim için büyük gurur olacak. WBC Afrika şampiyonu Tony Salam'a karşı oynuyorum. Son 4 müsabakasını kazanmış bir isim ve yeniden çıkış yapmak istiyor. 25 yıllık bir geçmişim var. Bugüne kadar hiç yenilgim yok, bundan sonra da yenileceğimi düşünmüyorum. Bu unvanı alırsam dünyanın en büyük federasyonunda ilk 40'a giriyorum ve dünya şampiyonluğunu oynamak için hak kazanıyorum. Dünya şampiyonluğu yolu açık görünüyor. Beni yenmesi için hayatını ortaya koyması lazım. Bunun için sabah akşam antrenman yapıyorum. Hazırlık sürecim çok iyi geçiyor. Kendime inanıyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-10-08 14:24:32



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