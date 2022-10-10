Miraç'ın öldüğü kaza kamerada; ehliyetsiz sürücü ve servis şoförü tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Miraç'ın öldüğü kaza kamerada; ehliyetsiz sürücü ve servis şoförü tutuklandı

DHA

Miraç'ın öldüğü kaza kamerada; ehliyetsiz sürücü ve servis şoförü tutuklandı


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, servisten inip, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken Göktuğ K.'nin (17) otomobille çarptığı Miraç Ömür İnce'nin (7) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan Göktuğ K. ile okul servisi şoförü Emin T., tutuklandı.
Kaza, 8 Ekim günü saat 14.30 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi Tanjant mevkisinde meydana geldi. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce, kurs dönüşü servis minibüsünden inerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 18 yaşından küçük olduğu için ehliyetsiz Göktuğ K., kullandığı otomobille Miraç'a çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, hayatını kaybetti. Miraç Ömür İnce'nin cenazesi, otopsi işlemleri sonrası teslim alınıp Eskişehir'de toprağa verildi.
Soruşturma kapsamında Göktuğ K. ile çocuğun indiği okul servisinin şoförü Emin T., 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı. Göktuğ K., hakimlik ifadesinde, "O gün aracı babam kiralamıştı. Araç üvey annemdeydi. Arkadaşlarım ile gezmek için aracın anahtarını evden alıp, çıktım. Tanjant yolunda kaza oldu. Pişmanım" dedi.
Emin T. ise "O gün çocukları servis ile evlerine bırakıyordum. Annesini karşı tarafta gördüğümden dolayı Miraç'ı yaya geçidinde indirdim. Söz konusu kazada kusurum bulunmamaktadır" dedi.
Kaza anının ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Miraç Ömür İnce'ye yaya geçidinde otomobilin çarptığı anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-10-10 11:35:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Şalpazarı'nda şiddetli fırtına etkili oldu
YEREL HABERLER Şalpazarı'nda şiddetli fırtına etkili oldu
Gümüşhane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gümüşhane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını ...
Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini ...
Trabzonspor, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
Trabzon'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ...
Trabzon'da hafif ticari araç kayalıklara uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon'da hafif ticari araç kayalıklara uçtu: 1 ölü, ...
Trabzon'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Trabzon'da istinat duvarına çarpan otomobilin ...
Yaya geçidinden geçmek isteyen Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu
YEREL HABERLER Yaya geçidinden geçmek isteyen Miraç, ehliyetsiz ...
Trabzon'da 7 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Trabzon'da 7 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına ...
Trabzon'da ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Trabzon'da ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı 7 ...
Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Trabzonsporlu Siopis´ten Bakasetas´a: Ona sahip olduğum için çok şanslıyım
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Siopis´ten Bakasetas´a: Ona sahip ...
Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Siopis: "Savaşçı bir takımız"
YEREL HABERLER Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Siopis: "Savaşçı bir ...
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Boksörler Fatih Keleş ve Dilara Yücel, UBO Dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Boksörler Fatih Keleş ve Dilara Yücel, UBO Dünya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.