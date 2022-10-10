Miraç'ın öldüğü kaza kamerada; ehliyetsiz sürücü ve servis şoförü tutuklandı



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, servisten inip, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken Göktuğ K.'nin (17) otomobille çarptığı Miraç Ömür İnce'nin (7) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan Göktuğ K. ile okul servisi şoförü Emin T., tutuklandı.

Kaza, 8 Ekim günü saat 14.30 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi Tanjant mevkisinde meydana geldi. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce, kurs dönüşü servis minibüsünden inerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 18 yaşından küçük olduğu için ehliyetsiz Göktuğ K., kullandığı otomobille Miraç'a çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, hayatını kaybetti. Miraç Ömür İnce'nin cenazesi, otopsi işlemleri sonrası teslim alınıp Eskişehir'de toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında Göktuğ K. ile çocuğun indiği okul servisinin şoförü Emin T., 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı. Göktuğ K., hakimlik ifadesinde, "O gün aracı babam kiralamıştı. Araç üvey annemdeydi. Arkadaşlarım ile gezmek için aracın anahtarını evden alıp, çıktım. Tanjant yolunda kaza oldu. Pişmanım" dedi.

Emin T. ise "O gün çocukları servis ile evlerine bırakıyordum. Annesini karşı tarafta gördüğümden dolayı Miraç'ı yaya geçidinde indirdim. Söz konusu kazada kusurum bulunmamaktadır" dedi.

Kaza anının ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Miraç Ömür İnce'ye yaya geçidinde otomobilin çarptığı anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2022-10-10 11:35:37



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