Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından

Selay SAYKAL-Aleyna KESKİN/TRABZON(DHA) Spor Toto Süper Lig´in 9´uncu haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takım olarak özeleştiri yapacaklarını söyledi. Karşılaşmayı ve skoru değerlendiren Avcı, "Rakibimiz sahada organizasyonu olan, çıkışta olan bir takım ve bu tip takımlara karşı topa daha fazla sahip olabilmemiz gerekiyor. Bunu ilk yarı itibarıyla hiç gerçekleştiremedik. İlk yarı bir tane pozisyonumuz var ve rakibe pozisyon vermedik. Oyun tatmin edici değildi. Kendi sahamızdan rakip sahaya paslar attık. Bizim rakibi koşturmamız lazım, topun peşinden koşmamamız lazım. İkinci yarı değişiklikler sonrası rakibi daha fazla sahasına kapattık. 20 tane şut attık belki yarısı isabetli yarısı isabetsizdi. 90'ıncı dakikada gol atıp kazansak dahi ben kendimle ilgili bir özeleştiri yapacaktım. 'Kendimizi eleştireceğiz, daha iyisini nasıl yapabiliriz' diye. Oyuncu kendine özel eleştiri yapacak. Bireysellik bu oyunu kaldırmaz. Kendini ispatlamaya gerek yok, bu oyuncu grubu zaten kendisini ispat etmiş bir oyuncu grubu. Çok mu kötüyüz, bir sitem veya rica mı? Kazansak lider oluyorduk. Bir geçiş döneminin sancılarını yaşayabiliriz ve geçiş döneminde bunlar gayet olabilecek bir şeyler. İki bekin değişmiş, iki tane sezonu kapatan oyuncun var. Hücum hattın tamamen değişmiş ona rağmen yensek liderdik" dedi.

Taraftarların futbolcuları ıslıklamasını yorumlayan Avcı, "Bugün bizim taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bugün bize sonuna kadar yardımcı olmaları gerekiyor. Lider olduğumuz zaman başka bir şey oluyor. Çıkan oyuncun protesto, giren oyuncun protesto. Maç içinde bana yapın, maçtan sonra takıma yapın. Ama maç anında protesto ile yapamayız. Geçen sene beraber savunma yaptık, beraber hücum yaptık. Ama bugün topu yana atıyoruz, ikinci pastan sonra ileri vuruyoruz, tekrar topu almak için tribünden ses çıkıyor, oyuncu topu rakibe atıyor. O zaman susuyorlar. Lütfen rica ediyorum. Bu fırsatlar tekrar gelecek. Daha takım halinde grup enerjisi içinde devam edeceğiz. Bugün bir fırsat vardı bunu kaçırdık. Taraftarlarımızdan bunu rica ediyorum. Özellikle bunu sizden ve taraftarlarımızdan rica ediyorum" diye konuştu.

Trabzonspor´da Trezeguet´ye yapılan faulü ve sonrasında verilmeyen penaltı kararını değerlendirmesi sorulan Avcı, "Pozisyonu görmedim ama sordum anında ekranda var kenarda. Oyun devam ediyor oraya dönemem orada kalamam. Bunu siz, medya eleştireceksiniz. Şu an ne yapayım, neyi geri çevirebilirim ki? Oyuncu üzerinden çok iğrenç, iğrenç demeyim de sosyal medyada yokum, ama duyuyorum, oyuncu üzerinden, hakem üzerinden neler oluyor. Herkesin ailesi var. Ben kimseyi öne atmadım. Ben 68´e 105´in içerisinde kalmaya devam edeceğim. Bir oyuncunun isteksiz olacağına katılmıyorum ama formsuz olabilir yorgunluk olabilir. Türkiye´de en fazla genç oyuncu oynatıp kazandırıp belki de yurt dışına yollayan birisiyimdir ekibiyle birlikte. Buraya katılımı için tercih ettimiz Lahtimi´yi geçen sene de istemiştik. Fenerbahçe'de Arda konuşuluyor, burada Lahtimi konuşuluyor. Her teknik adam bunu oynatmak ister. Taraftar 5-10 dakikalık oyuncuyla onu görmek ister ve hep öyle olmasını ister. Ama öyle olmayınca da sonucu görüyoruz. Onun için en doğru zamanı bulduğumuz anda oynatacağız" diye konuştu.

Gelecek karşılaşmalarda farklı formasyonlar deneyip denemeyeceği sorulan Avcı şunları dedi: "Formasyonlar deniyoruz ve bunları denemeye de devam edeceğiz. Bugün Gbamin konuşuluyor ve iki haftadır sakattı. En iyisini bulup en iyi şekilde bir formasyon bulup, bir standardı yakalayıp devam etmemiz gerekiyor. Geçiş döneminde Trabzonspor bugün kazansa liderdi ve bunu atlamayalım. Geçen sezon yaptığımız gibi. Benim oyuncum giren de çıkan da zihinsel anlamda sorunlu şu an. Protesto var mı var? Performansı protestoyla artıramazsınız. Takıma komple protesto olabilir, bireysel olarak olmaz. Biz beraber şampiyon olduk. Bu taraftar geçen sezon savunmayı hücumu birlikte yaptı. Bu şehrin çok büyük enerjisi var ama olumsuzluğu bıraksınlar. Ama ben lider de olsak bu eleştiriyi yapacaktım. İyi oynamadık ama kazanabilirdik."

Kasımpaşa Teknik Sorumlu Necati Erkmen, beraberlikle biten karşılaşma sonrası oyuncularını tebrik etti. Erkmen, "İlk beraberliğimiz. Trabzonspor gibi değerli bir rakipten bugün berabere kalıp 1 puan almak bizi mutlu etti. Kazanabilir miydik? Oyunun özellikle 65´inci dakikasında yakaladığımız pozisyonda biraz dikkatli olsak farklı bir konuma getirebilirdik ama tabi rakibimiz pozisyonlar buldu. Oyuncularımız maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar kontsantrasyonu asla düşürmediler. Çok iyi mücadele ettik. Hedeflerimizden biri olan 1 puanı aldık. Bu 1 puan ileride bizi gerçekten farklı yerlere götürebilir" ifadelerini kullandı.

