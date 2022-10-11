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Trabzon'da riskli 450 yapı için 'yıkılsın' çağrısı

DHA

Trabzon'da riskli 450 yapı için 'yıkılsın' çağrısı


Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)- KARADENİZ'de 6 ili kapsayan 'İklim Değişikliği Eylem Planı' çerçevesinde; bölgede 19 bin akar dere, 131 bin kuru dere ile 1430 kilometre yol ağı üzerinde yapılan incelemede tespit edilen risk altındaki 1950 yapıyla ilgili yıkım süreci devam ediyor. Trabzon'da dere yatakları ve eğimli arazilerde 450 riskli yapı tespit edildiğini söyleyen Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Ahmet Hacıfettahoğlu, "Bir an önce tespit edilen riskli yapılar yıkılmalı ve insanlar güvenli alanlara taşınmalı" dedi.
Küresel iklim değişikliğinin etkilediği Karadeniz'de şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ile heyelanlar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'u kapsayan 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' hazırladı. Bu kapsamda; bölgede 19 bin akar dere, 131 bin kuru dere ile 1430 kilometre yol üzerinde inceleme yapıldı. İncelemede, ilk etapta dere yatağında bulunan ve iklim değişikliği nedeniyle risk altında olan yapıların taşınması gerektiği tespit edildi. Bakanlık tarafından yapılan çalışmada, Trabzon´da dere yatağı yakınında bulunan, sel ve heyelan riski taşıyan 450 bina belirlendi. Bölgede riskli binalarda yaşayan 2 binden fazla aile, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek yeni konutlara taşınacak.
`RİSKLİ BİNALAR BİR AN ÖNCE YIKILMALI´
Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Ahmet Hacıfettahoğlu, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak bölgede artan yağışların sel ve heyelan riskini de artırdığını söyledi. Hacıfettahoğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Trabzon´da dere yataklarında 450 riskli bina tespit edildi. Bu çalışma şu anda bakanlığın elinde ancak henüz uygulamaya dönük bir çalışma yapılmadı. Tespiti yapılan binaların bir an önce yıkılması ve insanların da mağdur edilmeden başka alanlara taşınması önem arz etmektedir" diye konuştu.
`İNSANLAR GÜVENLİ ALANLARA TAŞINMALI´
Son yıllarda bölgede artan yağışların kuraklıkla ilişkili olduğunu belirten Hacıfettahoğlu, "Küresel iklim krizi sonunda son yıllarda artan yağışlar bölgesel olarak daha fazla tehlike oluşturmaya başladı. Yağışlar uzun süre yağmayıp kuraklığa sebep oluyor sonrasında küçük bir bölgeye fazla miktarda yağış dökülüyor. Bu da hem sel ve taşkınlara hem de heyelanlara sebebiyet vererek can ve mal kaybına dönüşüyor. Bakanlık bunun önüne geçebilmesi için bir an önce bu binaların yıkımını sağlamalı ve buralarda yaşayan insanları güvenli alanlara taşımalı" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerince de riskli yapıların koordinatlarının tespit edilerek bakanlığa gönderildiği, bu yapılarda yaşayanlar için arsa tahsisleri gerçekleştirilen konut ihtiyaçları için de TOKİ tarafından çalışma yürütüldüğü belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-10-11 11:01:36

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