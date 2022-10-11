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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binali Yıldırım: Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak (2)

DHA

Binali Yıldırım: Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak (2)


İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım partisinin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada konuşan Yıldırım, 6'lı masaya değinerek, "2023'ün ikinci önemli olayı Türkiye'de milletvekilliği ve cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına açılan yolculukta yönetimi belirleyeceğiz. Bu iki olay çok önemli onun için dünyanın bütün gözü Türkiye'de 2023'te yapılacak seçimlere yönelmiş durumda. Şimdi rakibimiz var. Karşı ittifak var. 6'lı masa. Altında ne var onu da herkes biliyor. Kimin ne dediğine kulak veriyor. 6'lı masa Türkiye'nin gelecek vizyonuna gelecek projelerine ekonomiye gençliğe kadınlara kalkınmaya dış politikaya iç politikaya güvenliğe yönelik bir şey söylediğini duyan var mı? Hiç bir vaatlerini ortaya koyduklarını gören var mı? Bunlar ne konuda anlaşıyorlar. İki konuda anlaşıyorlar. Hadi onu 3 yapalım, 3 konuda anlaşıyorlar. Birincisi toplantı kimin orada yapılacak, ikincisi hangi tarihte yapılacak, üçüncüsü ise yemekte hangi menü olacak. Anlaştıkları diğer konu da ise ne diyorlar? 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz'. Çünkü onların kulağına fısıldayan birileri var. Peki, vatandaş soruyor: Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceksiniz de ne olacak? Cevap veriyorlar; Valla onu söylemediler. Bize dediler ki Recep Tayyip Erdoğan'ı indirin. Ondan sonra herhalde söyleyecekler. O zaman biz de size söyleriz' dediler. Bakın burada Trabzon'dan ilan ediyorum. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Milletin desteği, milletin oyu olmadan, dışarıdan yönlendirmeyle, masalar kurmakla masalara bilinmeyenleri dahil etmekle seçim kazanamazsınız. Seçim milletin önünde kazanılır, sandıkta kazanılır. AK Parti 15 kez sandığa çıkmıştır. Milletine hesabını da alnının akıyla vermiştir. Bir kez daha alnının akıyla milletine hesabını verecek, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yine seçecektir" dedi.
'GÜNDEM OLMAYAN KONULARI GÜNDEME TAŞIMAKLA İKTİDARA ALTERNATİF OLUNMAZ'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Yıldırım, "Muhalefet partisi ve başı Kemal Bey o kadar yeni yeni şeyler söylüyor ki. Şöyle aklımdan geçti. Acaba AK Partiye ne zaman katılır diye düşünmeye başladım. Bu kadar kendisini zora sokmaktansa gelsin, aramıza katılsın hayatını kolay edelim. Ama bugün halkın gündemine getirdiği bütün konuların bedelini ödeyen millet olmuştur. O bedeli ödeyen, o sorunları ortadan kaldıran da AK Parti olmuştur, onun lideri olmuştur, Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Milletin gerçek gündeminden uzaklaşarak gündem olmayan konuları gündeme taşımakla iktidara alternatif olunmaz. İşte başörtüsü çıkışı. O çıkışa çok açık bir karşılık verdi AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan, liderimiz dedi ki; böyle bir mesele yok. Ama illaki bir şey aramak istiyorsun. Güzel, o halde gel. Bunu daha sağlama bağlayalım. Anayasaya bu işi devredelim. Hodri meydan. Samimiyseniz bekliyoruz" diye konuştu.
'DÜNYA KÜÇÜLÜYOR, TÜRKİYE BÜYÜYOR'
'Yapacaklarımızın teminatı yaptıklarımızdır' diyen Yıldırım, şöyle konuştu:
"20 yılımıza baktığımızda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, bütün vatandaşlarımız görüyor. Yollarda görüyor, havaalanlarında görüyor. Hastanelerde görüyor. organize sanayi bölgelerinde görüyor. Dünya küçülüyor. Pandemiden beri dünya küçülüyor. Bu sene yüzde 3,5 dünya küçülecek. Dünya küçülürken nadir olarak büyüyen ülkelerin başında kim geliyor? Türkiye geliyor. İşte bizim farkımız bu. İstihdam, işsizlik dünyada artarken işsizliğin azaldığı nadir ülkelerin başında kim var? Türkiye var. Neden? Çünkü biz hedefimizi dört esas üzerine inşa ettik. Bir tanesi yatırım, ikincisi istihdam, üçüncüsü üretim, dördüncüsü büyüme ve kalkınma. Türkiye büyümeye devam ediyor, istihdam artırmaya devam ediyor. Üretmeye devam ediyor"
Trabzon'a bu yıl 2 bin 300 uçak geldiğini söyleyen Yıldırım, "2 bin 300 uçak, 1 milyar dolar turizmden bu şehir katma değer elde etti. Esnafı, küçük esnafı, büyük esnafı, üreticisi, ev sahipleri, oteller, aklınıza ne gelirse hizmet sektörü bundan istifade etti. Şimdi artık havaalanı yetmiyor, yeni bir dış hatlar terminali yapılmasına karar verildi. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. 
ERDOĞAN TELEFONLA ARADI
Yıldırım'ın konuşmasının sonunda telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partilileri selamladı. Erdoğan, "Trabzon il teşkilatımızın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ni Ankara'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Gerek kadın kolları, gerekse gençlik kollarını bu muhteşem coşkulu genişletilmiş il danışma toplantısını tebrik ediyorum" dedi. (DHA)Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-10-11 23:28:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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